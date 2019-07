Nordkorea: Missiltest var en advarsel til Sydkorea

Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, siger, at en missiltest torsdag var en advarsel til Sydkorea.

Kim skulle have overværet prøveaffyringen af missilerne, der var en "ny type taktisk kontrollerede våben".

Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA natten til fredag dansk tid.

Torsdagens missiltests skal ses som en advarsel til Sydkorea om at stoppe med at importere højteknologiske våben og afholde fælles militærøvelser, siger Kim til KCNA.

- Vi kan ikke andet end at udvikle meget stærke våbensystemer for at fjerne de potentielle og direkte trusler mod vores lands sikkerhed, siger Kim til KCNA.

En embedsmand fra det sydkoreanske militær oplyste natten til torsdag, at Nordkorea havde affyret to kortdistancemissiler.

Missilerne fløj omkring 430 kilometer fra Wonsan-området og nåede en højde på 50 kilometer, inden de faldt ned i Det Japanske Hav.

I en pressemeddelelse fredag oplyser det sydkoreanske militær, at missilaffyringerne ikke var en trussel rettet mod Sydkorea eller USA. Det ændrer heller ikke Sydkoreas forsvarsposition, skriver militæret.

Det skulle være de første missiltests, siden USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un i sidste måned aftalte at genstarte forhandlingerne om en atomafrustning, oplyser Sydkorea.

Kim Jong-Un mener, at Sydkoreas regering er dobbeltmoralsk, når den siger, at den støtter fred, men samtidig importerer nye våben og afholder militærøvelser.

Den nordkoreanske leder siger videre, at han er tilfreds med torsdagens missiltests og særligt for den lave højde på missilernes bane, der gør dem svære at opdage.

Sydkorea udtalte torsdag, at Nordkorea bør stoppe handlinger, der øger spændingerne mellem to de lande, og at man anser missiltests som en militær trussel.

USA's udenrigsministerium tilskyndede torsdag Nordkorea til at afstå fra yderligere "provokationer" og sagde, at man stadig håber på at genoptage forhandlingerne om Nordkoreas atomafrustning.