Nordkorea: Missiltest var en advarsel

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, kalder prøveaffyring af missiler tirsdag for en 'passende advarsel' til USA og Sydkorea.

Det meddeler det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA natten til onsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

Advarslen falder som følge af militærøvelser mellem USA og Sydkorea, der begyndte mandag lokal tid.

Kort efter midnat tirsdag dansk tid, da øvelsen fortsat var undervejs, valgte Nordkorea at teste endnu to kortdistanceraketter ud over Østhavet, der også er kendt som Det Japanske Hav, fra baser i provinsen Syd-Hwanghae.

Det er fjerde gang inden for halvanden uge, at Nordkorea tester missiler.

Militærøvelsen mandag mellem USA og Sydkorea blev gennemført i mindre skala end først planlagt.

Denne neddrosling ses af flere iagttagere som en reaktion på flere advarsler fra styret i Pyongyang.

Her ses øvelserne som en trussel mod de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket pågår om Nordkoreas atomprogram og mulige nedrustning.