Nordkorea om amerikansk soldat: Han flygter fra diskrimination

En amerikansk soldat, som 17. juli krydsede grænsen til Nordkorea uden tilladelse, vil søge ophold i Nordkorea eller et tredjeland på grund af racediskrimination i den amerikanske hær.

Det hævder det statslige nordkoreanske medie KCNA ifølge Reuters.

Det er første gang, Nordkorea offentligt bekræfter, at soldaten, 23-årige Travis King, er rejst ind i det lukkede land.

Han menes stadig at opholde sig Nordkorea.

Travis King stak af til Nordkorea under en rundvisning i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea.

Ifølge KCNA har de nordkoreanske myndigheder efterforsket omstændighederne omkring soldatens afstikker.

- Under efterforskningen indrømmede Travis King, at han havde besluttet at komme over til DPRK (Den Demokratiske Folkerepublik Korea, red.), da han havde det dårligt med den inhumane mishandling og racediskriminationen i den amerikanske hær.

- Han gav også udtryk for, at han ville søge tilflugt i DPRK eller et tredjeland, med den begrundelse at det ulige amerikanske samfund havde gjort ham desillusioneret, lyder det fra KCNA.

Ifølge statsmediet blev Travis King tilbageholdt af det nordkoreanske militær, umiddelbart efter at han stak af til landet.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyser ifølge Reuters, at det ikke kan bekræfte de oplysninger om Travis King, som det nordkoreanske statsmedie har fremlagt.

Ministeriets fokus er på at få Travis King sikkert hjem, lyder det.

Travis King stak af til Nordkorea, kort tid efter at han var blevet løsladt fra et fængsel i Sydkorea, hvor han afsonede to måneder i en voldssag.

Han var netop bragt til lufthavnen i Sydkoreas hovedstad, Seoul, hvorfra han skulle flyve til den amerikanske delstat Texas, hvor der ventede ham en militær disciplinærsag.

Men han endte i stedet på en guidet tur til den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea.