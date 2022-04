Nordkorea tester nyt system for at forbedre sine atomvåben

Nordkorea har prøveaffyret et nyt våbensystem, der ifølge landet vil forbedre effektiviteten af dets taktiske atomvåben.

Det melder landets statslige medier søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Prøveaffyringen blev overværet af Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Der er ingen meldinger om, hvornår den præcist fandt sted.

Sydkoreas militær oplyser dog, at det sent lørdag aften lokal tid registrerede to projektiler, der blev affyret fra Nordkoreas østkyst ud mod havet.

Ifølge Sydkoreas militær fløj projektilerne omkring 110 kilometer og nåede en maksimal højde på 25 kilometer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det nye taktiske våbensystem er meget vigtigt i forhold til at styrke ildkraften for de langtrækkende artillerienheder i frontlinjen og forbedre effektiviteten og funktionen af de taktiske atomvåben, siger Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA.

Bureauet melder også, at prøveaffyringen var en succes.

Ifølge Ankit Panda, forsker ved tænketanken Carnegie Endowment for International Peace, har Nordkorea formentlig testet et kortrækkende ballistisk missil og landets første leveringssystem af taktiske atomvåben.

Det siger han til Reuters.

Meldingen om prøveaffyringen kommer på et tidspunkt, hvor der er stigende tegn på, at Nordkorea kan være på vej til at genoptage landets atomprøvesprængninger.

Det siger en række sydkoreanske og amerikanske embedsfolk ifølge Reuters.

De lægger særligt vægt på, at Kim Jong-un i sidste måned brød en selvindført pause på at teste interkontinentale ballistiske missiler (ICBM).

Prøveaffyringen for tre uger siden var Nordkoreas største test af et interkontinentalt ballistisk missil nogensinde ifølge AFP.

En af årsagerne til timingen af de nye prøveaffyringer kan være, at USA og Sydkorea i næste uge planlægger at afholde en stor fælles militærøvelse.

Det siger Duyeon Kim, der er Nordkorea-ekspert ved tænketanken New American Security, til Reuters.

Ifølge AFP har en række embedsfolk og analytikere spået, at Nordkorea i de kommende uger kan udføre landets syvende atomprøvesprængning.

En række eksperter siger ifølge nyhedsbureauet, at Nordkorea formentlig vil bruge en ny atomprøvesprængning til at videreudvikle mindre atomsprænghoveder, der kan bruges i taktiske atomvåben.

Taktiske atomvåben er generelt mindre kraftfulde end strategiske atomvåben, men kan lettere bruges på slagmarken.