Nordkorea vil have verdens stærkeste atomstyrke

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, siger, at Nordkoreas ultimative mål er at have verdens mest magtfulde atomstyrke.

Det rapporterer de statslige medier i Nordkorea søndag morgen lokal tid.

Kim Jong-un udtaler sig, da han inspicerer en test af et nyt missil.

Kommentarerne kommer, samtidig med at Kim Jong-un forfremmer dusinvis af officerer, som har været involveret i de testaffyringer, som landet har gennemført de seneste uger.

Kim Jong-un konstaterer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Nordkorea er en fuldbefaren atommagt, der kan modstå USA's overmagt.

Ifølge den nordkoreanske leder har landets forskere taget et 'vidunderligt spring fremad', når det kommer til teknologien bag at sætte atomsprænghoveder på ballistiske missiler.

Kim siger, at de testaffyringer af langtrækkende raketter, som landet har gennemført over en række uger, demonstrerer, at Nordkorea vil svare igen med samme kraft ved et atomangreb eller tilsvarende omfattende angreb.

Han lover at svare igen på atomtrusler fra USA med egne atomtrusler.