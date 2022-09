Norsk energigigant gav løfte og er helt ude af Rusland

Det norske energiselskab Equinor har ikke længere aktiviteter i Rusland.

Det oplyser selskabet fredag og lever dermed op til et løfte, som det gav efter Ruslands invasion i Ukraine i februar.

Det er første gang, at et internationalt olie- og gasselskab foretager en velordnet udtræden af det russiske marked.

Det lægger pres på andre vestlige energiselskaber. Blandt dem TotalEnergies og ExxonMobil.

Det norske selskab kaldte efter den russiske invasion i Ukraine 24. februar dets situation i Rusland for 'uholdbar'.

Equinor meddelte allerede i marts, at det ikke længere ville handle med russisk olie. Selskabet er siden udtrådt af samarbejdet - et joint venture - med det statsejede russiske selskab Rosneft.

Nu har Equinor trukket sig fra det sidste samarbejde i Rusland. Det er oliefeltet Arctic Kharyaga. Det drives af det russiske Zarubezhneft. Men franske TotalEnergies indgår fortsat som partner i projektet.

TotalEnergies har fået kritik i Frankrig for fortsat at være i Rusland. Selskabet annoncerede for en uge siden, at det ville sælge sin andel i et gasfelt i Sibirien.

Equinor er en sammenslutning af de to tidligere norske selskaber Statoil og Norsk Hydro.

Et russisk dekret i sidste måned nedlagde et forbud mod, at investorer fra 'uvenskabelige' lande kunne sælge deres andele i bestemte energiprojekter i Rusland indtil slutningen af året.

Men dekretet giver mulighed for undtagelser.

Store energiselskaber som Shell og BP har også annonceret, at de har planer om at trække sig fra Rusland, men de har ikke gennemført at trække sig fra Rusland endnu.