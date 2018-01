Norsk forsvarsminister: Ruslands militære optræden bekymrer

Russernes militære ambitioner får nu også nordmændene til at råbe vagt i gevær.

Forleden var det svenskerne, der af myndighederne blev advaret mod mulig krig og samtidig blev opfordret til at indkøbe forsyninger til at kunne klare sig selv i syv dage.

Så langt gik den norske forsvarsminister Frank Bakke-Jensen dog ikke helt, da han i går talte ved Oslo Militære Samfund. Han langede dog ligesom svenskerne hårdt ud efter Rusland og landets aggressive fremfærd i blandt andet Ukraine.

- Ruslands militære og udenrigspoitiske optræden giver grund til bekymring, sagde han blandt andet i sin tale og fortsatte:

- Russiske stormagtsambitioner er over den seneste tid blevet underbygget med en betydelig styrkelse af landets militærmagt. De seneste ti år har Rusland gennemført både militære og destabiliserende operationer mod nabolande.

Den norske forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (th.) mødes med sin amerikanske kollega Jim Mattis. Foto: AP

Den nordøstlige del af Norge grænser op til Rusland. Derfor er der da også stadig en del samarbejde mellem de to lande.

Samarbejderne drejer sig blandt andet om kystvagt, grænsevagt og redningstjeneste, ligesom der er en visumfri zone i den østlige del af Finnmark, der gør det lettere for folk i grænseområdet at krydse frem og tilbage over grænsen.

Frank Bakke-Jensen slår dog også fast, at han - i modsætning til svenskerne - ikke frygter et russisk angreb.

- Det er vigtigt for os at understrege, at Rusland i dag ikke er at anse som en militær trussel rettet direkte mod Norge. Samtidig kommer vi ikke uden om, at Rusland er en selvhævdende stormagt med kernevåben - uden for det vestlige sikkerhedsfællesskab. Derfor bliver Rusland en afgørende faktor for norsk sikkerheds- og forsvarspolitik.

I talen lagde den norske forsvarsminister op til en yderligere styrkelse af forsvaret. Siden 2013 er forsvarsbudgettet nu forøget med 28 procent fra 43 milliarder norske kroner i 2013 til 55 milliarder i år.

Samtidig lægger Norge i efteråret land til en større international Nato-øvelse, hvor op mod 35.000 soldater ifølge ministeren vil deltage.

Ikke kun i Norge og Sverige har russernes raslen med sablen betydning for de militære prioriteter.

Her fra Danmark er 200 soldater netop taget til Estland, hvor de sammen med britiske soldater med deres tilstedeværelse skal vise russerne, at de ikke skal få idéer om at annektere dele af Baltikum, som de gjorde det med Krim-halvøen tilbage i 2014.

De danske soldater skal foreløbigt være i Estland i 12 måneder.