Norsk politi har flere mistænkte efter stor skovbrand i Bergen

Norsk politi har op til flere mistænkte i kikkerten, efter at en stor skovbrand tirsdag eftermiddag brød ud i byen Bergen i det vestlige Norge.

Det siger politiets indsatsleder Øystein Magnussen til Bergensavisen.

- Der er ikke foretaget nogen afhøringer, men vi har nogle mistænkt efter branden, siger han.

Ifølge Øystein Magnussen vil politiet ikke spekulere i årsagen til branden. Han ønsker heller ikke at fortælle, hvad de flere mistænkte er mistænkt for.

Politiet fik de første meldinger om skovbranden klokken 15.26 tirsdag. Den dækkede først et mindre område på cirka 30 kvadratmeter, men begyndte derfra at sprede sig hurtigt til resten af terrænet.

Ved 18-tiden meldte det lokale brandvæsen, at hele fjeldet langs vejen Unnelandsvegen stod i brand.

For at kontrollere flammerne blev både en brandslukningshelikopter, adskillige brandfolk og mandskab fra civilforsvaret sendt til stedet.

Brandvæsnets indsatsleder Hans Petter Nilsen siger klokken 23.22 til Bergens Tidende, at branden er under kontrol.

- Droner, brandfolk og civilforsvaret kommer til at holde øje natten igennem, siger han. Ifølge indsatslederen er det stadig for tidligt at sige noget om, hvad der har forårsaget skovbranden.

Men ifølge Bergens Tidende oplyser flere naboer i området, at den skulle være startet i nærheden af et privat hjem.

Selv om politiet har mistænkte i kikkerten, er ingen endnu blevet anholdt.

- Politiet har været i kontakt med en række personer på stedet, og har oprettet en sag, lyder det i en meddelelse fra Norges politikreds Vest.

I alt 25 personer blev evakueret i forbindelse med skovbranden. De er tirsdag aften alle vendt hjem igen.

Ingen bygninger meldes at være blevet beskadiget, mens kun en person har været særligt udsat for røg.

Der blev tirsdag eftermiddag og aften også meldt om flere mindre skovbrande andre steder i området omkring Bergen.

To af dem kom dog hurtigt under kontrol, mens en tredje viste sig at være en falsk alarm.