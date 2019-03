Norwegian dropper flyvninger med ulykkesramt flytype

Norwegian har indstillet alle flyvninger med fly af typen Boeing 737 MAX 8.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Udmeldingen fra Norwegian kommer nærmest samtidig med, at de britiske luftfartsmyndigheder også har besluttet, at flyet ikke må hverken lette fra, lande i eller flyve over Storbritannien.

Det sker som følge af, at et fly af den type i weekenden styrtede ned i Etiopien og kostede 157 mennesker livet. Årsagen til ulykken er endnu uvis, men et fly af samme type styrede også ned ved Jakarta i efteråret.

Søndag aften meldte Norwegian ellers ud, at man havde i sinde at fortsætte med at flyve med flyet, men det har altså ændret sig nu.

- Som reaktion på de midlertidige forbud mod flyvninger med Boeing 737 MAX af flere luftfartsmyndigheder, har vi besluttet ikke at flyve med denne flytype, indtil vi bliver rådgivet til andet af relevante luftfartsmyndigheder. Vi vil gerne undskylde over for vores kunder for de ulejligheder, det måtte forårsage, men sikkerhed vil ikke desto mindre forblive vores højeste prioritet, siger Tomas Hesthammer, der er fungerende vicedirektør for Norwegian.

Norwegian oplyser, at man er i tæt dialog med luftfartsmyndighederne og Boeing, og at man følger deres instrukser og anbefalinger. Selskabet oplyser samtidig, at man har mere end 110 Boeing 737-800-fly, som stadig flyver helt efter planen.

Ifølge Norwegians hjemmeside, har de i alt 18 fly af typen Boeing 737 MAX.

De har sat Boeing 737 MAX 8 på standby * Aerolíneas Argentinas fra Argentina. * Aeroméxico fra Mexico. * Cayman Airways fra britiske Caymanøerne. * Comair fra Sydafrika. * Eastar Jet fra Sydkorea. * Ethiopian Airlines fra Etiopien. * Gol Airlines fra Brasilien. * Icelandiar fra Island. * Jet Airways fra Indien. * MIAT Mongolian Airlines fra Mongoliet. * Norwegian fra Norge. * Royal Air Maroc (RAM) fra Marokko. * TUI fra Storbritannien. * Myndighederne i Storbritannien, Tyskland, Kina, Indonesien, Singapore, Australien og Oman har beordret alle deres luftfartsselskaber til midlertidigt at holde Boeing 737 MAX 8 på jorden. * I Vietnam har myndighederne sagt, at de ikke vil udstede licenser til flytypen i landet, før ulykken er færdigefterforsket. Der er dog ingen Boeing 737 MAX 8-fly i brug i Vietnam endnu. VietJet Air har imidlertid bestilt flere af disse fly i februar. Kilder: AFP, Reuters, AP, Washington Post, dpa og check-in.dk. Vis mere Luk

Norwegian har besluttet at indstille flyvninger med fly af typen Boeing 737 MAX. Foto: Gorm Kallestad/Ritzau Scanpix

Andre har også indstillet fly

Tidligere tirsdag valgte blandt andre Australien at bandlyse flyvninger med Boeing 737 MAX 8, og en stribe andre lande og flyselskaber har også valgt at indstille flyvninger indtil der er kommet svar på, hvorfor flyet fra Ethiopian Airlines i weekenden styrtede ned kort efter afgang. De amerikanske myndigheder har dog foreløbig valgt at lade flyet fortsætte med at flyve.

Storbritannien er det første land i Europa, der har valgt at holde flyene på jorden.

Sådan blev Boeing 737 Max 8 markedsført, da flytypen kom frem. Video: Fly Dubai

Boeing har tidligere tirsdag oplyst, at man vil arbejde på at opdatere softwaren i det ulykkesramte fly, og at den vil blive implementeret i alle fly i løbet af de næste par uger.

De to flystyrt med det nyere Boeing-fly fik mandag aktien for det amerikanske selskab til at styrtdykke.

Boeings 737 MAX-serie er ellers flyproducentens hurtigst sælgende fly.

Ifølge Financial Times er der i Boeings ordrebog bestillinger på over 5000 fly af typen, hvoraf de 300 er blevet leveret.

