Nu bliver kvindelige dommere jagtet af Taliban

I kølvandet på at Taliban har overtaget magten i Afghanistan, er det blevet langt sværere at være kvinde i landet.

Det fortæller en række kvinder, der tidligere har haft høje stillinger i landets juridiske system, til BBC.

Kvinderne er i artiklen blev anonymiseret og er blevet interviewet på hemmelige lokationer i Afghanistan.

En tidligere kvindelig dommer, der var en prominent figur i landet, fortæller, hvordan hun flygtede ud af Kabul, så snart Taliban trængte ind i Afghanistans hovedstad.

- I bilen på vej ud af byen havde jeg burka på, så ingen kunne genkende mig. Heldigvis klarede vi det forbi alle Talibans checkpoints.

Kort efter hun var ude af byen, fik hun beskeder fra naboer, der beskrev, hvordan hendes hjem var blevet ransaget.

En unavngiven kvindelig dommer blev skudt og dræbt i Kabul tilbage i januar af uidentificeret gerningsmænd. Foto: Ritzau Scanpix/MOHAMMAD ISMAIL

Hævn

Før Taliban tog over i Afghanistan, var kvinden dommer i en sag, hvor hun fik dømt et Taliban-medlem til 20 års fængsel for drabet på dennes hustru.

- Jeg kan stadig forestille mig den unge kvinde inde i mit hoved. Det var en brutal forbrydelse. Da sagen var forbi, kom gerningsmanden hen til mig og sagde, at han vil gøre det samme ved mig, som han gjorde ved sin hustru, lyder det fra den tidligere dommer, som fortsætter:

- På det tidspunkt tog jeg ham ikke seriøst. Men siden Taliban er kommet til magten, har han ringet til mig mange gange og sagt, at han har taget alle mine informationer fra kontoret i retten.

Over de seneste 20 år er der blevet ansat 270 dommere i det afghanske retssystem.

På baggrund af BBC's undersøgelser vurderes det, at omkring 220 kvindelige dommere gemmer sig på tværs af i landet i frygt for Talibans hævn.

Mediet har interviewet seks dommere, som alle fortæller en enslydende historie.