Nu brænder Amazonas' nabo

Lige nu ædes endnu et vigtigt naturområde op af ild i Brasilien.

For ikke så længe siden var flammerne i Amazonas på alles læber, men denne gang brænder ilden endnu stærkere, skriver CNN.

Naturområdet hedder Cerrado, er hjem til 5 procent af jordens dyre- og planteliv og er det mest biodiverse af sin slags.

Cerrado strækker sig over 200 millioner hektar med savanne og skov.

- Der bor mere end 837 fuglearter, 120 krybdyrsarter, 150 paddearter, 1200 slags fisk, 90.000 insekter, 11.000 plantearter og 199 forskellige slags pattedyr, siger biolog ved University of Brasilia, Mercedes Bustamente.

Rigtig mange af arterne findes kun i Cerrado, som altså nu bliver raseret i alarmerende højt tempo.

- Vi mister omkring 700.000 hektar om året, siger Oliveira Rosa fra klimaorganisationen WWF Brazil til CNN.

Mere udsat

I forhold til Amazonas er Cerrado dog væsentlig mere udsat. Omkring 50 procent af Amazonas er beskyttet mod brande, men kun 8 procent af Cerrado har det privilegie.

- Relativt set er Cerrado meget mere truet. Det har mere end tre gange så store tab som Amazonas, siger Oliveira Rosa.

Sammenlagt har Brasilien mistet skovområder dobbelt så store som Storbritannien mellem 2001 og 2018. I alt er det gået ud over næsten 54 millioner hektar af skov.

I stor stil bliver skove ryddet for at gøre plads til landbrug, herunder kødproduktion og sojabønner, ikke bare i Cerrado, men i hele Brasilien. Faktisk produceres stort set alt i Brasiliens voksende sojabønneindustri i Cerrado.

Voksende landbrug truer

Skovrydningen er også fortællingen om en brasiliansk landbrugssektor, der bliver større og større hvert år, og er en af grundpillerne i landets økonomiske vækst.

Cerrado er også ligesom Amazonas, der ofte malerisk blev kaldt for verdens lunger, en væsentlig leverandør af kulstof. Derfor er det ikke kun biodiversitet, det kan gå ud over, når Cerrado brændes og fældes. Forskere frygter, at det voksende landbrug vil have rigtig store omkostninger for naturområder som Cerrado og Amazonas.

- At påvirke biodiversiteten, miste arter, hakke skove ned og brænde dem for at kunne gro afgrøder lægger bare yderligere til den klimakrise, der påvirker os alle, siger Daniela Montalto, lobbyist fra Greenpeace.

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro har ikke villet udtale sig om problemet, skriver CNN. Præsidenten har i forbindelse med Amazonas-brandene hyppigt været kritiseret for ikke at gøre nok ved eller ligefrem at opildne til at fortsætte skovrydningen som del af den konstante udvidelse af Brasiliens landbrug.