Nu breder mystikken sig: - Godt jeg ikke sidder der

I tre dage har den ikke rykket sig ud af flækken.

Det så ellers tidligere på ugen ud til, at et storstilet angreb på Ukraines hovedstad, Kiev, var under opsejling. En 64 kilometer lang russisk militærkonvoj nærmede sig nemlig med hastige skridt storbyen.

Men siden tirsdag morgen har den ikke flyttet sig en centimeter, og nu begynder mystikken at brede sig.

Satellitbilleder viste 1. marts en russisk militærkolonne med kurs mod Ukraines hovedstad, Kiev. Foto: Ritzau Scanpix

Mystisk

Spekulationer har der været mange af. Nogle mener, at konvojen er gået i stå, fordi den mangler mad og benzin, så knap 15.000 russiske soldater er vendt tilbage i jagt på forsyninger før et angreb på Kiev.

Kristian Lindhardt, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, har tidligere vurderet, at militærkonvojen planlægger en snarlig aktion mod netop Kiev. Men den stillestående situation begynder at virke mærkværdig, lyder det fredag fra majoren:

- Det er mystisk. Som militærmand begynder jeg også at tænke: Godt jeg ikke sidder der. Soldater skal jo også sove, spise og på toilettet. Hvordan søren skal det foregå? Jeg er efterhånden ved at have svært ved at se, hvad formålet med kolonnen er.

Fredag holder de militære køretøjer fortsat parkeret lige øst for Antonov-lufthavnen godt 30 kilometer nordvest for Kiev.

- Som jeg sagde, sidst vi talte sammen, kan den holde der af to grundlæggende årsager. Enten fordi russerne ikke vil flytte den, eller fordi de ikke kan. Efterhånden begynder man at tro, at det er, fordi de ikke kan. Det kan være, fordi ukrainerne simpelthen stopper den, hver gang den forsøger at flytte sig, siger Kristian Lindhardt.

En afledningsmanøvre?

Der kan dog også ligge andre taktiske årsager bag. Det kan eksempelvis være en afledningsmanøvre fra russernes side, medgiver militæranalytikeren:

- Hvis vi kører den helt ud, så kan der være noget om det. I Forsvaret bruger man afledning - som vi kalder vildledning - som begreb. Men det er godt nok noget af en enhed at have som en vildledning. Det er dog klart, at så længe den enhed holder der, er Ukraine nødt til at tage den alvorligt.

Kristian Lindhardt peger ligeledes på, at Kiev ser ud til at blive mere og mere isoleret:

- I mellemtiden må man bare sige, at der er fremtrængen af russiske enheder fra nordøst, så faktum er, at Kiev er ved at være omgået med nord, vest og øst. Der er stadig relativt åbent mod syd. Men der er ikke nogen tvivl om, at hovedstaden er en af russernes hovedakser.

Senest udbrød der i nat brand på det ukrainske atomkraftværk Zaporizizja, der er Europas største, efter beskydninger fra russisk militær.

Kampene er nu stoppet i området, og Rusland har nu overtaget kontrollen over atomkraftværket, mens branden er slukket.