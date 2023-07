Nu bruger Ukraine omstridt våben

For to uger siden valgte USA at sende klyngebomber til Ukraine.

Og nu har ukrainerne ifølge Det Hvide Hus taget det omdiskuterede våben i brug.

Det skriver CNN.

Det sker som del af landets modoffensiv mod Rusland.

- De bruger dem rigtigt. De bruger dem effektivt, og de har faktisk indflydelse på Ruslands defensive formationer og Ruslands defensive manøvrering, siger John Kirby, der er talsmand for det nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus, ifølge CNN.

Et omdiskuteret våben

Ukraine har i længere tid efterspurgt klyngevåben, men de vestlige lande har været afventende med at sende dem afsted.

8. juli kunne Det Hvide Hus dog meddele, at man ville sende klyngebomber til Ukraine - blandt andet fordi, at Rusland allerede har benyttet sig af klyngebomber mod Ukraine, lød det ifølge The Guardian.

Donationen af klyngebomber har ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, delt alliances lande, eftersom en stor del af medlemslandene har skrevet under på en aftale om ikke at anvende skrækvåbnet.

Svarer igen

Mere end 100 lande - herunder Danmark - har underskrevet en konvention, der forbyder produktion og brug af klyngevåben. Ukraine og USA er ikke blandt de lande, der har underskrevet.

Rusland har siden svaret igen på USA's beslutningen om at sende klyngebomber afsted:

- Det bør noteres, at Rusland har klyngebomber tilgængelige til alle anledninger. De er meget mere effektive end de amerikanske og er tilgængelige i flere og mere mangfoldige varianter, har den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, udtalt.