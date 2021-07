Nu er 58 døde efter oversvømmelser i Tyskland

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP vurderer de tyske myndigheder torsdag aften, at mindst 58 personer er døde under de oversvømmelser, der siden onsdag har ramt landet.

Tidligere var estimatet på 42. Det har tidligere været meldt ud, at der kunne findes flere ofre i blandt andet kældre eller andre steder, der er svære at undersøge.

De voldsomme oversvømmelser er opstået efter kraftige regnskyl i specielt det vestlige Tyskland, Holland og Belgien de sidste mange dage.

I Tyskland er specielt regionen omkring Köln hårdt ramt. Floder er gået over deres breder, og der er forøvet stor materiel skade.

Tysklands kansler, Angela Merkel, har tidligere torsdag kaldt oversvømmelserne for en katastrofe og sagt, at der vil blive sendt både mandskab og økonomisk hjælp til området.

- Vi vil gøre alt, der står i vores magt, for, under meget svære betingelser, at redde menneskeliv, afværge fare og afhjælpe nød, sagde kansleren fra sit besøg i Washington torsdag.

Også Danmark har ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) tilbudt hjælp til de ramte områder.

- Alt imens de fleste holder sommerferie er situationen i en del af Tyskland og Belgien katastrofal. Voldsomme vandmasser har kostet menneskeliv, ødelæggelser og jaget tusindvis på flugt fra deres hjem.

- Fra dansk side har vi tilbudt vores hjælp til områderne, såfremt der er ønske om enten materiel-hjælp eller særligt mandskab, som vi råder over og kan sende afsted med kort varsel.

- De bedste tanker til alle berørte og til det redningsberedskab, der lige nu kæmper hårdt, skriver hun på Facebook.

I Holland og Belgien er beboere nær floden Maas blevet opfordret til at evakuere deres hjem, fordi oversvømmelserne forventes at blive endnu værre torsdag aften og nat.

Det drejer sig blandt andet om den store belgiske by Liege, hvor alle indbyggere opfordres til at forlade byen, hvis det er muligt.