Nu er det terror

Politiet i England melder nu ud, at man efterforsker det blodige knivangreb, der fandt sted lørdag aften i Reading, var et terrorangreb.

Det sker på trods af, at man tidligere meldte ud, at man ikke mente, at det var terror.

Oplysningerne kommer politiet med i en pressemeddelelse.

Det engelske antiterror-politi overtager nu i efterforskningen.

Ved angrebet mistede tre personer livet, mens en 25-årig mand er blevet anholdt. Han er sigtet for drab.

- Jeg er meget trist over begivenhederne i går. Det er tragisk, og tankerne fra politiet er med de berørte, lyder det fra politichef i Thames Valley Police John Campbell i pressemeddelelsen.

- Hændelser som denne er meget sjældne, selv om jeg ved, at det ikke er til meget trøst for de berørte, og jeg forstår, hvilken bekymring det rejser i lokalsamfundet.

Politiet anbefaler stadig, at folk holder sig væk fra området omkring parken i Reading, hvor angrebet fandt sted. Desuden opfordrer de folk, der har videoer fra hændelsen til at sende dem til politiet og ikke smide dem på sociale medier.

Tre dræbt i knivstikkeri i England