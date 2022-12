Nu falder hammeren over 'blodhundens' familie

To døtre og en kusine til Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov, er havnet på EU's sanktionsliste

Han er fortaler for brug af atomvåben i Ukraine og kaster gerne sine egne sønner ind på slagmarken.

Det er dog ikke sønnerne til Tjetjeniens berygtede leder, Ramzan Kadyrov, der denne gang er i søgelyset.

Derimod er det den brutale diktators to døtre og en kusine, som netop er havnet på EU's sanktionsliste.

Ramzan Kadyrov er en loyal støtte af Putin og en hyppig gæst i Kreml. Foto: Alexei Druzhinin/Ritzau Scanpix

Indsat som kulturminister

Beslutningen om at sætte Kadyrovs familiemedlemmer på sanktionslisten kommer efter uger med russiske raketangreb på civil infrastruktur i Ukraine, hvor hovedstaden Kiev flere gange har været uden strøm.

Døtrene er med på listen, som ifølge tyske Bild også tæller en del magtfulde russere, herunder ti dommere, syv embedsmænd og en række politikere i Dumaen.

Ramzan Kadyrov, der af mange er kendt som Putins blodhund, har blandt andet indsat sin egen 23-årige datter Aishat som kulturminister i Tjetjenien, hvor hun hjælper farmand med at sprede russisk propaganda.

Stor Putin-støtte

Den tjetjenske leder er en af Putins mest hardcore tilhængere. Han har desuden sendt tusindvis af sine soldater til Ukraine.

Samtidig spreder Kadyrov næsten dagligt krigspropaganda på det sociale medie Telegram, hvor millioner af russere følger det 46-årige statsoverhoved.

Foruden den seneste sanktionspakke har EU også indført et importforbud mod russisk olie via søvejen, som i denne uge træder i kraft for de fleste EU-lande.

