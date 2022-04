Nu indrømmer russerne

Talsmand for Vladimir Putin erkendte torsdag, at mange russiske soldater er omkommet i krigen i Ukraine

Dmitry Peskov, talsmand for Vladimir Putin, erkendte i et interview med den britiske tv-station Sky News torsdag, at krigen i Ukraine har kostet mange russere livet.

- Vi har haft betydelige tab af tropper, og det er en kæmpestor tragedie for os, sagde Dmitry Peskov.

Han ville dog ikke vedkende sig, at russernes invasion grundlæggende var en ydmygelse, der særligt blev eksemplificeret af de russiske troppers tilbagetrækning fra Kiev.

- I forhold til Kiev og Chernihiv, så blev tropperne rent faktisk trukket tilbage fra de to regioner for at vise god vilje i forhandlingerne mellem delegationerne (Rusland og Ukraine, red.).

- Og det var en handling af god vilje for at vise, at Rusland virkelig er klar til at skabe komfortable betingelser for de kommende forhandlinger, sagde Dmitry Peskov.

Ville hjælpe

Herefter spurgte intervieweren, hvorfor russerne så blev ved med at bombardere havnebyen Mariupol i den østlige del af Ukraine, der har været under belejring og voldsomme bombardementer i ugevis, hvis de reelt ville have fredsforhandlinger.

- For det første er Mariupol en del af Folkerepublikken Lugansk, og vi anerkender dem som en selvstændig stat. Og det primære mål med denne her operation var at assistere de mennesker, der har lidt i otte år under kraftige bombardementer af Ukrainsk militær.

- I de otte år har ingen nævnt de uhyrligheder. Ingen i Europa eller i Storbritannien har talt om det, sagde Peskov.

NATO

Ukrainerne har skruet op for bønnerne til NATO-landene om at sende flere våben hurtigt til landet.

- Jeg har kun tre ting på min dagsorden. Det er våben, våben, våben, lød det fra Dmytro Kuleba, Ukraines udenrigsminister, på vej ind til møde med NATOS udenrigsministre torsdag.

Det ventes nemlig, at russerne vil flytte styrkerne, der indtil for nylig var omkring Kiev, til den østlige del af Ukraine.

På den måde vil russerne kunne indlede en ny offensiv, og udenrigsministerens bøn blev tilsyneladende hørt.

- Nato-landene vil hjælpe Ukraine med en bred vifte af våbensystemer, sagde Jens Stoltenberg eftermødet, uden dog at ville gå nærmere ind i, hvilke våben der er tale om.

Men der har været spekulationer om, at der kan være tungere våben end hidtil på vej.