Nu rammer sanktionerne: Det tåler Putin ikke

Præsident Putin er i fare for at miste ungdommen, hvis han trækker krigen og dermed sanktionerne i langdrag, lyder vurderingen fra cheføkonom

I denne uge er det ni måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Vesten anført af EU og USA svarede igen ved at indføre skrappe sanktioner mod Rusland og den russiske elite. Sidenhen er krigslykken for alvor vendt for præsident Vladimir Putin og resten af styret i Kreml.

Samtidig ser de ind i et nyt år, hvor sanktionerne vil lamme store dele af økonomien. Det vil især ramme én befolkningsgruppe særdeles hårdt, vurderer cheføkonom.

USA har også indført hårde sanktioner mod Rusland.

Hårdt ramt

Internationale selskaber har på stribe forladt Rusland, mens russiske banker bliver nægtet adgang til det internationale Swift-system. Samtidig er Putins valutareserver på næsten 3000 milliarder kroner indefrosset af Vesten.

Skaderne har efterladt den russiske økonomi i ruiner, vurderer det amerikanske finansmedie Bloomberg i en leder.

Ifølge Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) vil den russiske økonomi skrumpe med 5,6 procent i 2023. Over for norske Dagbladet vurderer Jan Ludvig Andreassen, cheføkonom i Eika Gruppen:

- Jeg mener dog, at det er langt mere end et fald i bruttonationalproduktet (BNP), der er skadeligt her. Ser man på demografien, er der cirka syv millioner unge mænd mellem 20 og 30 år – og hundredtusindvis af disse vil blive traumatiseret, såret eller dræbt i krigen.

I en sjælden videotale annoncerer Vladimir Putin, at flere tropper skal kæmpe i krigen mod Ukraine

Ungdommen flygter

For to måneder siden annoncerede Putin en mobilisering af 300.000 mand til hæren, som skulle indsættes på de blodige slagmarker i Ukraine.

Det har efterfølgende fået hundredtusinder af unge russere til at forlade landet.

Selvom russerne traditionelt set er hårdhudede og vant til modgang, er det dog yderst kritisk for Putin, hvis han ikke får ungdommen med på den anden side af krigen, påpeger Jan Ludvig Andreassen:

- Recession, tilbageslag og depression - det kan de holde til. De kan ikke holde ud at miste store dele af deres ungdom, det orker de ikke. Universiteterne bliver tømt for fornuftige mennesker. Hele samfundet er i fare for at få varige skader, og det har det formentlig allerede lidt.

Det er ni måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine. Sidenhen har ukrainske styrker tvunget russerne i deffensiven. Senest har man befriet byen Kherson.