Nu reagerer Putin: - De vil skræmme os

Vladimir Putin har for første gang siden droneangrebene i Mosvka tirsdag reageret. Den russiske præsident er tilfreds med luftforsvaret, og peger pilen på Ukraine

Krigen mellem Rusland og Ukraine er nu flyttet helt ind i russernes hjerte.

Flere droner slog tirsdag morgen ned i to boligbyggerier i den russiske hovedstad, Moskva. Siden da har Vladimir Putin været tavs, men nu reagerer han i et tv-interview.

Det skriver det russiske statsmedie Ria Novosti.

- Det var rettet mod civile. De prøver at skræmme os og provokere os, sagde en kortfattet russisk præsident og henviser til Ukraine..

Samtidig udtrykte han, at han var tilfreds med landets luftforsvar, selv om det efter sigende også blev nævnt, at der var plads til forbedring.

To russiske boligbyggerier er tirsdag blevet ramt af droneangreb. Rusland beskylder Ukraine. Ukraine afviser. Foto: Maxim Shemetov/Reuters

En person er død og flere er sårede, efter Kyiv blev angrebet med både droner og missiler natten til tirsdag.

To indlagt

Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, fortalte tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der var 'adskillige' bygninger, som har lidt mindre skade. Han oplyste desuden, at ingen er kommet alvorligt til skade.

- Tidligt i morges forårsagede et droneangreb mindre skade på flere bygninger, skriver borgmesteren på beskedtjenesten Telegram.

- Alle beredskabstjenesterne i byen er på hændelsesstedet. De finder ud af omstændighederne for, hvad der er sket. Indtil videre er ingen kommet alvorligt til skade.

Senere tirsdag tilføjede, at to personer fik hjælp umiddelbart efter angrebet, men at de ikke var alvorligt såret.

- Ingen blev indlagt på hospitalet, og den nødvendige hjælp blev ydet på stedet, skriver han på Telegram.

Ifølge den ukrainske præsidentrådgiver Mykhajlo Podoljak har Ukraine ikke direkte noget at gøre med et droneangreb, der tirsdag har ramt Ruslands hovedstad.

Flere angreb

Droneangrebet i Moskva har ramt, på et tidspunkt hvor Ukraine har været udsat for omfattende angreb. Natten til tirsdag blev Ukraine udsat for det tredje større droneangreb inden for 24 timer.

Det ukrainske luftvåben oplyser tirsdag formiddag, at det i nattens løb nedskød 29 ud af 31 droner over hovedstaden Kyiv og Kyiv-regionen.

- Mellem klokken 23.30 og 04.30 angreb russiske besættelsesstyrker Ukraine, skriver det ukrainske luftvåben på sociale medier.

Zelenskyj oplyser, at han har mødtes med Ukraines militære ledelse for at diskutere de næste skridt i den store offensiv mod den russiske invasion.

For knap en måned siden - den 3. maj - eksploderede en drone over Kreml, den opmurede fæstning i midten af Moskva, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sit kontor.

Også her mener Rusland, at Ukraine stod bag.

Den amerikanske avis The New York Times skrev i sidste uge, at angrebet sandsynligvis var orkestreret af en af Ukraines særlige militær- og efterretningsenheder. Det er dog ikke officielt bekræftet.

Det er også uklart, om præsident Zelenskyj skulle have haft kendskab til planerne.

