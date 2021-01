Nu undskylder politi-boss 'terror-angreb'

Den fungerende chef for politiet i Capitol undskylder, at angrebet kunne ske

Billederne har brændt sig ind på nethinderne verden over, hvor folk undrer sig over, hvordan det kunne lade sig gøre for uromagere at storme den amerikanske kongresbygning Capitol 6. januar i år.

Artiklen fortsætter under videoen

Selv kalder Yogananda D. Pittman, fungerende politichef for Capitol Politiet, det for et 'terrorangreb', og hun undskylder nu, at det kunne ske.

Det skriver New York Times, der beretter, at hun har afgivet forklaring til kongressen.

Hun var ikke den ansvarlige politichef under angrebet, men hun har ifølge mediet indrømmet over kongressen, at styrken 'fejlede' i forhold til de høje standarder, der forventes.

- Og jeg er her for at give min uforbeholdende undskyldning på vegne af styrken, skulle hun have sagt.

Som følge af præsidentvalget, hvor Donald Trump måtte overlade nøglerne til det Hvide Hus til Joe Biden, kom det til uroligheder i det amerikanske gader. Det kulminerede 6. januar, hvor demonstranterne stormede og indtog Capitol-bygningen.

Flere mistede livet under urolighederne, som hele verden har taget afstand fra.

- Vi vidste også, at nogle af deltagerne havde tænkt sig at tage skydevåben med, siger hun:

- Vi vidste, at der var stor risiko for vold, og at kongressen var målet. Styrken forberedte sig på dette, men vi gjorde ikke nok.

Hun har desuden fortalt kongressen, at der var 1200 betjente på plads, men at det ikke var nok til at klare de titusindvis af demonstranter.

Kræver politichefs afgang

Joe Biden: Ingen præsident er konge

Den amerikanske transportminister Elaine Chao trækker sig efter uroligheder

Kongresmedlem vil have fjernet Trump - NU!

Betjent sendt hjem efter dødsfald under amerikanske uroligheder

Kvinde død efter hun blev skudt i amerikansk regeringsbygning

Demonstranter stormer Kongressen: En død og flere sårede