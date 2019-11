- Nu vil de forvandle det hele til ruiner

Missilerne regner tirsdag ind over Israel.

Et Israelsk drab på en feltkommandør for den militante palæstinensiske milits Islamisk Jihad har gjort dem rasende, og fået dem til at sende raketter ind over storbyen Tel Aviv.

Men ifølge lektor og krigsforsker ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen kan de godt regne med, at der kommer noget den anden vej. Og det kan sagtens blive voldsomt.

- Hvis Israel gør, som de plejer, så svarer de tilbage ti gange så hårdt, som de er blevet ramt. Israelerne har nemlig en ide om, at de kan afskrække modstanderen fremover, hvis de gør det sådan. Samtidig vil de forsøge at presse lokalbefolkningen til at sige fra over for terrororganisationens missiler.

Efter angrebet natten til tirsdag regnede det med missiler ind over Israel.

- Vi så det blandt andet, da Israel smadrede hele Libanons infrastruktur, og siden da har Libanon ikke haft lyst til at røre Israel. Derfor regner jeg også med, at Israel vil gå efter alle de mål, som de overhovedet kan komme i nærheden af, og de vil blive forvandlet til ruiner, siger Peter Viggo Jakobsen.

Terrorister tænker anderledes

Men ifølge eksperten, så er der ikke helt de samme mekanismer i spil, når en stat kæmper mod terrorister og ikke andre nationer.

- De grupper, som vi ser i Gaza, er meget tæt på rene terrororganisationer. De har ikke den samme bekymring om at vinde befolkningens tillid.

Ifølge AFP har den israelske hær da også oplyst, at de nu forventer flere dage med kampe i Gaza.

Baha Abu Al-Atta bliver hyldet tirsdag morgen.

Tirsdag valgte den militante palæstinensiske milits Islamisk Jihad at affyre en 'betydelig' mængde af, oplyser Israels hær.

Ifølge militæret lyder sirenerne i centrale byer i Israel, heriblandt Tel Aviv, tirsdag morgen som en advarsel om mulige raketaffyringer fra Gazastriben, skriver Reuters.

Om raketter skulle have ramt noget, er der ikke nogen meldinger om fra officiel hånd.

Dræber leder

Det sker efter, israelske styrker har dræbt feltkommandør for den militante palæstinensiske milits Islamisk Jihad, Baha Abu Al-Ata i et angreb på hans hjem i Gazastriben natten til tirsdag.

Han er beskyldt for at stå bag en række angreb på tværs af grænsen for nylig med raketter, droner og snigskytter.

Foto: Ritzau Scanpix

- Abu Al-Atta var ansvarlig for de fleste af Islamisk Jihads aktiviteter i Gazastriben og var en tikkende bombe, lyder det fra militæret.

Umiddelbart efter drabet meddelte Israels militær i en erklæring, at premierminister Benjamin Netanyahu havde godkendt operationen mod den 42-årige feltkommandøren.

Israel har også ifølge Reuters angrebet et mål i Damaskus i Syrien. Der skulle være blevet brugt flere missiler.

Her var det en højtstående embedsmand, de gik efter. To personer blev dræbt i angrebet, hvoraf en af de dræbte skulle være embedsmandens søn.

Ifølge Islamisk Jihad var målet den politiske leder Akram Al-Ajouri.

Israel har kommanderet, at landets skoler i den sydlige og centrale den af landet skal lukkes ned, og civile skal holde sig hjemme og ikke gå på arbejde.