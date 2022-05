Ny britisk rapport: Så svag er Rusland nu

Modernisering og en fordobling af forsvarsbudgettet har tilsyneladende ikke haft en stor indflydelse på Ruslands militær.

Invasionen af Ukraine har gjort Rusland betydeligt svagere, end de var i forvejen.

Det fremgår af britiske efterretninger, der i en ny rapport skriver, at Ruslands forsvarsbudget næsten er fordoblet fra 2005 til 2018. Det skriver Evening Standard.

Ud over den massive pengeindsprøjtning er forsvaret blevet moderniseret op gennem 00'erne, men nu slår britiske efterretninger fast, at moderniseringen af det russiske militær ikke har betydet, at Rusland dominerer Ukraine i sin invasion af nabolandet.

Det skyldes både fejl i den strategiske planlægning og udførslen af invasionen i Ukraine, som har gjort, at Rusland ikke kan forhandle deres militære overlegenhed til en afgørende fordel.

Rapporten fastslår desuden, at militæret er væsentligt svagere på flere punkter efter deres invasion af Ukraine. Det gælder både materielt og konceptuelt.

De omfattende sanktioner, som flere lande verden over har indført imod Rusland, har også betydet, at landet har svært ved at genopbygge militæret, og samtidig vil sanktionerne have en stor indflydelse på landets evne til at genindsætte militære styrker.

