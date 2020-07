Ny katastrofe i Wuhan

De røde alarmer er endnu engang tændt i den kinesiske by Wuhan, hvor coronavirus havde sit udbrud tidligere i år.

Denne gang er det ikke virus, men enorme vandmængder, som borgerne lider under.

Reuters skriver, at det er store mængder nedbør, der får floderne i området til at flyde over.

Wuhan grænser blandt andet op til den kolossale Yangtze-flod.

Wuhan kæmper mod ny plage. Foto: Ritzau Scanpix/STR

Man har et sikkerheds-reservoir, der skal være med til at beskytte byerne omkring floden, men i skrivende stund er vandstanden ti meter højere end reservoirets sikkerhedsniveau, og mere vand flyder til.

50.000 kubikmeter vand bruser således ind i reservoiret i sekundet.

Poyang-søen i provinsen Jiangxi bliver formet af det vand, der flyder ud fra Yangtze. Lige nu er vandstanden 2,5 meter højere end sikkerhedsniveauet.

Den har udvidet sig mere end 2000 kvadratkilometer i løbet af dette års oversvømmelsessæson, hvilket har ført til at omkringliggende byer står under vand.

Det er ikke blot almindelige borgere, som bliver påvirket af de rasende vandmasser. Også industrien i området går i stå, når alt infrastruktur er oversvømmet og ufarbart.

Ifølge vejrudsigten får Wuhan en lille pause for regnen fredag, men den kommer til at fortsætte henover weekenden. Der bor 11 millioner mennesker i Wuhan.