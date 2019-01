Ny katastrofe lurer

I fredags blev mennesker og bygninger i Brasilien begravet under mudder. Nu er der risiko for, at endnu en dæmning i området kollapser

Det er cirka to døgn siden, at en dæmning i Brumadinho i Brasilien brød sammen. Tusinde tons mudder skyllede ind og begravede mennesker og bygninger, og indtil videre er 34 personer døde, og omkring 300 er savnet.

Nu er en ny dæmning i fare for at kollapse, skriver AFP, der henviser til det lokale mineselskab Vale. Ifølge selskabet er det de enorme vand- og muddermasser fra første kollaps, som belaster en af områdets andre dæmninger.

Området omkring dæmningen er begravet af flere tusinde tons mudder. Foto: Douglas Magno/Ritzau Scanpix

Flere kan dø

Dødstallet forventes at stige, da man frygter, at de mange savnede er begravet under mudder.

- Fra nu af er der kun minimale chancer for at finde flere i live. Det mest sandsynlige er, at vi kun finder omkomne, lyder det fra guvernøren i Minas Gerais, Romeu Zema, til AFP.

For at undgå endnu flere døde, tilskadekomne og savnede evakuerer de lokale myndigheder nu folk i det område, hvor man frygter næste kollaps.

Mange af de savnede forventes at være døde under mudderet. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Største miljøkatastrofe

Det er ikke første gang i Brasilien, at en dæmning går i stykker og dræber mennesker. Det skete også i 2015, hvor 19 personer mistede livet.

Ulykken dengang medførte en af de værste miljøkatastrofer i Brasiliens historie, fordi den efterlod 250.000 mennesker uden drikkevand.

Ifølge direktøren for mineselskabet, som ejer dæmningerne, er det nye kollaps "en menneskelig tragedie, der er meget større". (red: end den i 2015)

Direktøren, Fabio Schvartsman, tilføjer dog, at de miljømæssige konsekvenser ikke forventes at blive lige så store, skriver AFP.