Ny melding: Vil hjælpe Putin

De har indtil videre forholdt sig neutral, og ikke hoppet med på den vogn af sanktioner som USA og Europa står i front for.

Nu er der dog nyt, og Kina står klar til at hjælpe Rusland - uanset hvordan det internationale landskab kommer til at ændre sig.

Det meddeler det kinesiske udenrigsministerium,skriver CNN.

Udmeldingen er en opfølgning på den samtale Kinas viceudenrigsminister, Le Yucheng, havde med den russiske ambassadør i Kina, Andrei Denisov, mandag.

- Uanset hvordan det internationale landskab ændrer sig, så vil Kina fortsætte med at styrke sin strategiske koordination med Rusland, for at opnå et win-win samarbejde og i fællesskab beskytte vores fælles interesser og fremme opbygning af en ny type internationale forbindelser og et fællesskab med en fælles fremtid for menneskeheden, siger Le Yucheng i forbindelse med mødet mellem de to landes repræsentanter.

Kina og Rusland har ifølge Le Yucheng øget deres samhandel med 30 procent i årets første kvartal.

På mødet drøftede kinesiske og russiske repræsentanter blandt andet Ukraine, og andre internationale og regionale bekymringer.

Ekspert: - Forventet

Udmeldingen fra kineserne er ikke så sensationel, som man kan tolke den. Det mener Andreas Bøje Forsby, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

- Helt grundlæggende har kineserne og russerne over de seneste to årtier udviklet et stadig tættere samarbejde, som frem for alt er baseret på en fælles modvilje mod de vestlige lande og især USA.

I februar mødtes de to statsledere Vladimir Putin og Xi Jinping. Her bekræftede de deres fælles visioner for at styrket samarbejde. Noget som nu bliver bekræftet af den kinesiske viceudenrigsminister.

- Tidligere kinesiske meldinger har bekræftet, at det strategiske partnerskab med Rusland står ved magt, og at det vil fortsætte ud af det udviklingsspor, man blev enige om på topmødet mellem Xi og Putin forud for Vinter OL, siger Andreas Bøje Forsby.

Vil ikke vække Vestens vrede

Første kvartal har øget samhandlen mellem de to lande markant, og det er forventet at de to lande fortsat vil øge deres samarbejde. Det vil de blandt andet gøre fordi de har fælles visioner, og perspektiver - blandt andet i forhold til Vesten.

Samtidigt er det dog vigtigt for kineserne, at de ikke får Vesten imod sig, og det er dét som får den kinesiske udmelding til at stikke ud.

- Kineserne er gode til at tilpasse deres budskab til forskellige sammenhænge. For kineserne handler det om at foretage en balanceakt, hvor de ikke vil smide partnerskabet med Rusland på gulvet, men omvendt forsøger de at undgå at overskride Vestens røde linjer. Så selv om kineserne ikke har tilsluttet sig sanktionerne, er de meget forsigtige med ikke ligefrem at underminere Vestens egne sanktioner, siger Andreas Bøje Forsby.

Én ting er sikkert - samarbejdet er ifølge Andreas Bøje Forsby kommet for at blive.