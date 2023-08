Ny mistanke: Angreb kan komme indefra

Den britiske efterretningstjeneste spekulerer i, om droneangreb mod russisk militærbase kan være lanceret inden for de russiske grænser

Enten skyder de på sig selv, eller også er der ugler i mosen på russisk territorium.

Lørdag blev et russisk supersonisk bombefly ifølge BBC ramt af et ukrainsk droneangreb, og nu kommer den britiske efterretningstjeneste med en ny teori.

Ifølge Ritzau har det russiske forsvarsministerium bekræftet, at et droneangreb lørdag fandt sted klokken 10.00 lokal tid på en militær flyveplads i Novgorod-regionen omkring 200 kilometer fra storbyen Sankt Petersborg.

Her blev et bombefly af typen Tupolev Tu-22 angiveligt ødelagt, inden soldaterne kunne nedskyde dronen.

Øget mistanke

Basen ligger omkring 650 kilometer væk fra den ukrainske grænse, og det tyder ifølge det britiske Forsvarsministerium på, at angrebet er lanceret fra russisk territorium.

'Ruslands forsvarsministerium siger, at en flyvende copter-lignende drone (med rotor, red.), en UAV, stod bag angrebet. Hvis dette er sandt, lægger det yderligere vægt i vurderingen af, at nogle drone-angreb på russisk militær bliver lanceret fra russisk territorium', skriver det britiske ministerium på det sociale medie X og fortsætter:

'Copter-droner vil sandsynligvis ikke have rækkevidden til at nå Soltsky-2 (den russiske militærbase, red.) uden for de russiske grænser.

Ministeriet i sin daglige opdatering med efterretninger fra krigen i Ukraine, at eksplosionen på flyvepladsen sætter spørgsmålstegn ved Ruslands evne til at forsvare sig, selv dybt inde i landet. Angrebet er nemlig det tredje succesfulde angreb på flybaser med langtrækkende fly i Rusland, tilføjer ministeriet.