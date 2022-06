Ny russisk trussel: Jeres borgere vil føle smerten

Advarslen kommer i forbindelse med et forbud mod russisk transport af varer, som er sanktioneret af EU, via Litauen

Jeres borgere vil føle smerten.

Sådan lyder en ny russisk trussel, som Nikolai Patrushev, der er en af præsident Vladimir Putins tættest allierede, tirsdag har fremsagt mod Litauen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

'Fjendtlige handlinger'

Årsagen er, at Litauen har forbudt, at varer, der er sanktioneret af EU, kan transporteres til og fra den russiske enklave Kaliningrad via Litauen.

Det har fået tidligere KGB-spion Nikolai Patrushev, der i dag sidder i det russiske sikkerhedsråd, til at udtale, at Litauens 'fjendtlige handlinger' viser, at Rusland ikke kan stole på Vesten.

Patrushev fortæller, at der arbejdes på at finde 'passende foranstaltninger' mod Litauen.

- Konsekvenserne vil have en alvorlig, negativ indvirkning på befolkningen i Litauen, lyder det.

Litauen forsvarer forbuddet med, at de blot implementerer sanktioner, som af nedlagt af EU for at straffe Putin for invasionen af Ukraine.

Kaliningrad ligger imellem Polen og Litauen.

