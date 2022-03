Ny strategi: Nu graver russerne sig ned

Russiske tropper ændrer kurs og graver sig nu ned for at forsvare sig uden for Kiev

Ruslands invasion af Ukraine er mildest talt ikke gået Putins vej. På sociale medier har man tilsyneladende kunnet se ukrainske landmænd stjæle russiske kampvogne med deres traktorer, og det er endnu ikke lykkes den russiske hær at trænge ind i hovedstaden.

Men nu lader det til, at russerne har fundet en ny strategi. De graver sig ned.

Nye satellitbilleder viser angiveligt, at de russiske styrker har udgravet volde og jordbunker omkring russisk militært udstyr nordvest for Kiev, tæt på Ozera og flybasen Antonov.

Det skriver CNN.

Billederne stammer fra Maxar Technologies og tyder på, at Rusland har ændret strategi i forhold til angrebet på Kiev. Lignende opsætninger er også set i landsbyerne Zdvyzhivka and Berestyanka, skriver CNN.

Russerne er pressede

Den nye opsætning nær Kiev er ifølge militær forsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen et tegn på, at Ruslands angreb på Kiev har mistet fremdrift.

- Det ser ud til, at russernes angreb på Kiev er gået i stå for nu.

- Det her viser jo, at de er pressede og i øjeblikket ikke er i gang med en offensiv, men i stedet har indrettet sig til defensiv kamp, siger Anders Puck Nielsen.

Militærforskeren fortæller, at ukrainerne ikke kun forsvarer deres byer, men også lokalt har haft succes med modangreb på russerne. Og for Anders Puck Nielsen bliver det interessant at se, om russerne ender med ikke bare at grave sig ned, men rent faktisk kommer til at trække sig tilbage fra hovedstaden.

- Det spændende bliver, om russerne kommer i gang med de offensive aktioner igen, eller om det her er et udtryk for, at ukrainerne presser dem så hårdt, at de måske risikerer at miste terræn.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Overraskende ukrainsk modstand

Ifølge det britiske forsvarsministerium er Rusland blevet taget på sengen over 'omfanget af Ukraines indædte modstandskamp', skriver CNN.

Og det er ikke kun briterne, der har lagt mærke til den ukrainske kampånd. Ekstra Bladet har blandt andet talt med en af de ukrainske soldater, der lige nu forsøger at forsvare hovedstaden - og han er overbevist om, at Ukraine kommer til at sejre.