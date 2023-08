Ny taktik presser Putin - vil udsulte russerne

Video delt på sociale medier viser angiveligt et ukrainsk vanddrone-angreb på russisk flådefartøj nær havneby ved Sortehavet. Ukrainske efterretningskilder fortæller, at russisk flådefartøj er 'ukampdygtigt'

Ny video viser angiveligt ukrainsk vanddrone-angreb på et russisk flådefartøj. De er hurtige, manøvredygtige, billige og kan i princippet søsættes fra en fiskekutter. 'En god byttehandel for Ukraine,' siger militæranalytiker

En video delt på sociale medier viser tilsyneladende en ukrainsk vanddrone ramme et russisk krigsskib i havnen i Novorossijsk, en russisk havneby ved Sortehavskysten.

Ukrainske efterretningskilder oplyser til Reuters, at dronen har ramt et russisk landgangsfartøj, og at fartøjet er 'ude af stand til at foretage kampmissioner'. Russiske myndigheder afviser, at skibet skulle være ramt, men fortæller, at de har afværget et angreb i området.

- Hvis man kan holde russerne beskæftigede ved at sætte nogle droner ud, så er det en rigtig god byttehandel for ukrainerne, siger Alexander With, der er militæranalytiker og underviser ved Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet.

Denne vanddrone skyllede op på land ved havnen i Sevastopol i efteråret. Foto: Ukrainien Ministry of Defense

Ifølge BBC har Ukraine brugt de små, ubemandede fartøjer i mindst 11 angreb. Både russiske militærfartøjer, den russiske flådebase i Sevastopol og nu altså havnen i Novorossijsk skulle være angrebet med disse droner.

Påvirkning af russisk moral

Alexander With mener ikke, at dette angreb isoleret set betyder det store rent militært, men at det har en effekt på den russiske moral.

- Angrebet viser russerne, at det ikke længere er trygt i havnene i Sortehavet. Det slider på moralen at vide, at du aldrig er i sikkerhed, siger han.

Militæranalytikeren mener, at russerne nu har to muligheder. Enten kan de fjerne sig helt fra Sortehavet, eller også skal de nu bruge endnu flere ressourcer på at forsvare sig i området.

Den russiske flåde bruger flere og flere ressourcer på at beskytte havnene i Sortehavsregionen. På satellitbilleder kan man blandt andet se, at russerne har opsat flere flydespærringer og stærkere missilforsvar i havnen i Sevastopol, der er den største havneby i området.

Vil udsulte russerne

Den angiveligt ramte skibstype er et skib, der er designet til at understøtte operationer logistisk.

- Noget tyder på, at ukrainerne prøver at udsulte den russiske hær, siger Alexander With.

Militæranalytikeren er sikker på, at vi kommer til at se flere af denne slags angreb.

- Vi kommer til at se en slags 'sten-saks-papir'. Den ene part gør noget, den anden gør et modtræk. Man leder konstant efter svagheder hos modstanderen.

Billige, hurtige og manøvredygtige

Vanddroner, eller 'Unmanned Surface Vehicles' er dronefartøjer, der opererer på eller under vandets overflade. De forskellige drone-designs kan finde vej til deres mål på forskellig vis. Nogle bruger kunstig intelligens, nogle bruger GPS, mens andre bliver fjernstyret.

Teknologien er relativt ny, men dronerne bliver fortsat mere strømlinede, mere avancerede og større. De er billige at producere, de er hurtige og manøvredygtige, og deres rækkevidde bliver fortsat større.

- I princippet kan ukrainerne søsætte dronerne fra en fiskekutter. Det betyder, at dronerne kan have en ret stor rækkevidde, siger Alexander With.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at bekræfte angrebet eller endeligt at identificere det ramte fartøj.