Ny Wagner-video florerer: 'Vær hilset, gutter'

Der er noget, der tyder på, at 'Putins kok' er tilbage på skærmen.

For to uger siden florerede et lydklip, hvori Jevgenij Prigozjin angiveligt talte til offentligheden for første gang siden den dramatiske march mod Kreml 23.-24. juni.

Og nu er der tilsyneladende dukket en video op, hvori Wagner-lederen taler til sine folk på en militærbase i Belarus.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN og nyhedsbureauet Reuters.

Videoen er ligeledes delt på Prigozjins ofte benyttede Telegram-kanal, Grey Zon,e onsdag eftermiddag dansk tid.

'En skamplet'

Videoen viser en skaldet, hvid mand iført en mørk langærmet trøje og cowboybukser, der taler til en større forsamling, der står på rad og række.

- Vær hilset, gutter. Vi er glade for at byde jer alle velkommen til Belarus. Vi kæmpede godt. I har gjort meget for Rusland. Nu er det, der foregår ved fronten, en skamplet, som vi ikke behøver at deltage i, siger manden, der menes at være Prigozjin, blandt andet.

Det er dog endnu ikke verificeret, om der rent faktisk er tale om den nu fallerede Wagner-leder. Det ligner og lyder som ham, men videoens kvalitet er lav, og den er optaget i mørke, sandsynligvis omkring daggry, skriver CNN.

Ifølge britiske Sky News er videoen optaget ved militærbasen Tsel i det sydøstlige Belarus.

Videoen, der deles på sociale medier, kan ses herunder:

Næste stop: Afrika

Ifølge CNN landede Wagner-soldater i Belarus tirsdag. Der har dog indtil nu været tvivl om, hvor Prigozjin selv befandt sig.

Efter marchen mod Moskva stod Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, for mæglingen mellem Putin og Prigozjin. Her lød aftalen angiveligt, at Wagner-lederen ville søge asyl i Belarus.

Tidligere på måneden udtalte Lukasjenko dog, at Prigozjin pludselig var i Sankt Petersborg og måske på vej mod Moskva.

Indtil videre er intet dog bekræftet, men den nye video er måske en indikator på, hvor 'Putins kok' nu kokkererer.

I videoen lyder det videre, at han og Wagner-gruppen nu kigger mod Afrika og altså ikke vender tilbage til krigen i Ukraine foreløbig.

