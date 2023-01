Nye efterretninger: Nu skifter Putin taktik

Fremover vil Rusland lade bomberne regne over især hovedstaden i Kiev og det østlige Ukraine, mener den ukrainske efterretningstjeneste

I Kreml sidder en frustreret præsident og river sig i de totter hår, der stadig er at finde på toppen af hovedet.

Efter knap et års krig er Rusland tvunget i defensiven og milevidt fra at nå sine mål forud for invasionen af Ukraine. Derfor skifter Vladimir Putins tropper nu taktik.

Ifølge ukrainske efterretninger vil den seneste bomberegn over blandt andet hovedstaden Kiev nemlig blive hverdagskost i Ukraine.

Allerede nytårsnat blev de hårdtprøvede borgere i den ukrainske hovedstad, Kiev, udsat for flere voldsomme eksplosioner og den frygtindgydende lyd af sirener. Foto: Ritzau Scanpix/GLEB GARANICH

Bruger kamikazedroner

Da 2023 var blot få minutter gammel, sendte Rusland kamikazedrone med bomber som nytårshilsen ind over Ukraine. Den ukrainske efterretningstjeneste GUR mener ifølge norske Dagbladet, at det russiske militær vil ændre fokus til netop bombning af Ukraines hovedstad og de østlige dele af landet fremover.

Det skyldes ikke blot den manglede fremgang på slagmarken, men også at Ruslands våbenlagre er tomme. De hårde sanktioner mod landet gør det angiveligt svært at få fyldt lagrene op.

- Vi ser effekten af ​​økonomiske sanktioner mod Rusland. De forsøger at omgå dem og importere komponenter, men det er ikke så enkelt, siger GUR-talsmand Vadim Skibitskij i en meddelelse .

Det betyder, at Putin nu har kastet et hav af iranske kamikazedroner og ældre ballistiske missiler ind på brættet i kampen mod ukrainerne. Der bliver dog også fortsat produceret nye missiler i Rusland, melder Skibitskij:

- Vi finder nu fragmenter af missiler produceret i sidste kvartal af 2022. De bliver produceret og med det samme sendt videre til tropperne for at udføre angreb mod os.

Ifølge den geopolitiske strateg Mikkel Rosenvold er der ingen vej tilbage for Putin. Han har sat alt på ét bræt med krigen i Ukraine, og derfor kommer der heller ikke fred lige foreløbigt

*Godt nytår'

Kort efter midnat nytårsaften kunne eksplosionerne allerede høres rundtom i hovedstaden Kiev.

Billeder offentliggjort af de ukrainske myndigheder viser, at mindst én drone havde teksten 'Godt nytår' påskrevet på russisk med røde bogstaver.

I et andet angreb søndag blev en person dræbt i den sydlige del af Zaporizjzja. Tre andre blev såret.

En rådgiver for Volodymyr Zelenskyj fortalte ligeledes herefter, at Ruslands nytårsangreb var rettet mod centrale områder af større byer og peger på en ændring i Moskvas taktik.

'Rusland går ikke længere efter militære mål, men prøver at dræbe så mange civile som muligt og tilintetgøre civile faciliteter', skrev rådgiveren, Mykhailo Podoljak, på Twitter.