Nye efterretninger: Rusland er i baghånden

Rusland har sluppet gashåndtaget.

I hvert fald hvis man spørger det britiske forsvarsministerium, der løbende offentliggør efterretninger og analyser af situationen i Ukraine.

- Siden begyndelsen af maj har Rusland i stigende grad overladt initiativet i konflikten. De reagerer mere på ukrainske aktioner end selv at gøre aktive fremskridt i forhold til deres egne mål i krigen, fremgår det af dagens analyse.

Konstateringen kommer i kølvandet på en måned, hvor Rusland ifølge briterne har foretaget drone- og missilangreb i 20 nætter.

- Rusland har haft begrænset succes i deres sandsynlige forsøg på at neutralisere Ukraines forbedrede luftforsvar. På jorden har de omdirigeret sikkerhedsstyrker til at at reagere på angrebene fra anti-russiske oprørsstyrker i det vestlige Rusland.

Ifølge den daglige opdatering fra det britiske forsvarsministerium arbejdes højst sandsynligt på at samle styrker nok til at stå imod den snartligt ventede ukrainske modoffensiv, men det besværliggøres angiveligt af, at der også er behov for russiske forstærkninger langs fronten i Bakhmut-regionen.

I sidste uge ramte flere droner bygninger i Moskva, hvilket skabte overskrifter i hele verden. Men Putin benyttede lejligheden til at forsikre, at det russiske luftforsvar var fint i stand til at håndtere angrebet.

- Det var rettet mod civile. De prøver at skræmme os og provokere os, sagde en kortfattet russisk præsident og henviser til Ukraine..

Samtidig udtrykte han, at han var tilfreds med landets luftforsvar, selv om det efter sigende også blev nævnt, at der var plads til forbedring.