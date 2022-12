Nye muligheder for Ukraine på slagmarken: Russerne går baglæns

Regeringen i Kyiv bekræfter for første gang officielt, at ukrainske styrker nu har indtaget Kherson by

Russerne rømning af storbyen Kherson i starten af november fortsætter med at give ukrainerne flere strategiske muligheder.

De russiske logistiske kæder er efter rømningen af Kherson trukket bagud, samtidig med at russernes logistiske doktrin kræver et stort antal hænder. Det gør russerne sårbare overfor ukrainsk artilleri, hvilket besværes yderligere af, at russerne har en lav beholdning af ammunition, som forhindrer overlegne modsvar på ukrainske angreb.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i deres daglige efterretningsopdatering.

- Jo mere land man tager, jo længere rækkevidde har man med de systemer, man har til rådighed. I forhold til tilbagetrækningen ved Kherson er det klart, at det også giver ukrainerne nogle nye muligheder, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Men jeg har svært ved at se, at det er et vendepunkt. Ukrainerne har systematisk gået efter russernes logistiske knudepunkter, hvor de hele tiden gør det svært for russiske styrker at rykke rundt og angribe.

Samtidig peger Peter Viggo Jakobsen på, at Rusland gennem hele krigen har læsset ammunition og forsyninger med håndkraft, som kræver store mandskabsressourcer og er langt mere langsommeligt end mere maskinelle procedurer, hvor man eksempelvis flytter hele paller med forsyninger med gaffeltrucks. Det er altså ikke noget nyt, men det er siden invasionens start blevet straffet effektivt fra de ukrainsk hånd.

Ukrainske soldater inspicerer en erobret russisk skyttegrav i Kherson-regionen i oktober. Foto: Leo Correa/Ritzau Scanpix

En fastlåst vinter

De omfattende problemer, som russerne er rendt ind i på slagmarken, hindrer dem ifølge det britiske forsvarsministerium i at iværksætte større offensiver, efter Ukraine har generobret store mængder territorium siden september. Peter Viggo Jakobsen ser også næste fase af krigen som værende en statisk en af slagsen, hvor soldaterne forskanser sig i skyttegrave og forsvarsværk.

Annonce:

Russiske styrker skulle den seneste tid have etableret en stor forsvarslinje i Donbas, de kan falde tilbage til. Peter Viggo Jakobsen tror også, at russerne vil forsøge at bruge Dnepr-floden ved Kherson som en naturlig linje, der kan udgøre en kæp i hjulet på yderligere ukrainsk fremrykning.

- Kigger man på kampbilledet, så excellerer russerne ikke i store offensiver. Tværtimod. Der er hårde kampe i Donbas og Bakhmut, men krigsbilledet her de seneste måneder har været, at russerne bakker.

- De skal forsvare, hvad de har, med næb og klør fra en statisk position. Derfor skal forsyningerne også frem til det samme sted hele tiden, hvilket kan gøre det nemmere for ukrainsk artilleri at regne ud, hvor de skal ramme. Det ser jeg dog som en konstant faktor, som er en blandt mange, der stiller russerne relativt dårligere end ukrainerne, siger Peter Viggo Jakobsen.

Få de seneste nyheder fra krigen i Ukraine i lyd og billeder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Kapløb om verdens nye supervåben: Taberen er fortabt

Putins beskidte bombe-trick

Zelenskyjs knytnæve og Putins hovedpine