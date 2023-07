Nye oplysninger: 'Helt lammet'

Total lammelse.

Det var ifølge Washington Post indtrykket af Vladimir Putin i timerne efter, at præsidenten var blevet bekendt med, at Wagner-gruppen var i gang med noget, der kunne ligne et forsøg på et militærkup.

Det skriver Washington Post på baggrund af kilder i Ukraine og fra forskellige europæiske efterretningstjenester.

Her fremgår det, hvordan Vladimir Putin efter sigende allerede var blevet advaret om, at Jevgenij Prigozjin pønsede på noget. Alligevel fremstod han angiveligt helt handlingslammet, da det så skete.

'Putin havde tid til at tage en beslutning om at slå oprøret ned og anholde folkene bag allerede før. Så gik det i gang, og så var der lammelse på alle fronter. De var forvirrede og forfærdede og i lang tid vidste de ikke, hvordan de skulle reagere, lyder det fra en anonym kilde.

Russerne har dog efterfølgende taget kraftigt afstand fra påstandene i Washington Post-artiklen.

Her slår talsmand for Kreml, Dmitri Peskov, fast, at der er tale om nonsens fra folk, der ikke ved, hvad de taler om.

Taler ud

Den opsigtsvækkende historie fra den amerikanske mediegigant kommer i kølvandet på, at Wagner-soldat har talt med russisk BBC. Noget lejesoldaterne nærmest aldrig gør

Soldaten, som er blevet anonymiseret under navnet Gleb, fortæller, at han og hans soldaterkammerater knap havde en anelse om, hvad der foregik under oprøret.

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin stod i sidste måned i spidsen for et oprør mod Ruslands militære topledelse. Foto: Press Service Of Concord//Reuters

- Vi fandt ud af, hvad der skete, på Telegram (beskedtjeneste, red.), ligesom I gjorde, fortæller Gleb om oprøret.

Gleb var en del af Wagner-gruppens brigade i den østukrainske by Bakhmut, hvor nogle af krigens blodigste slag har udspillet sig.

Han fortæller BBC, at han fredag den 23. juni havde hvilet sig på kasernen sammen med resten af sin bataljon, da kaldet kom.

- Det er fuld udsendelse, sagde en kommanderende, som ikke er blevet navngivet, men som ifølge Gleb refererede direkte til Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin.

- Vi danner kolonne, lad os rykke!

Angrebet bagfra

Jevgenij Prigozjin oplyste selv på Telegram, at han og hans mænd var blevet angrebet bagfra af den russiske hær, som de ellers har kæmpet side om side med i Ukraine. Det omtaler Gleb ikke over for BBC.

Prigozjin fortalte også, at Wagner-gruppen krydsede grænsen til den russiske region Rostov-ved-Don uden modstand fra russiske grænsevagter. Også det hævder Gleb, der siger, at grænsevagterne endda gjorde honnør til de oprørske Wagner-soldater.

Da de ankom til byen, fik han og hans bataljon besked på at omringe og erobre de regionale kontorer for den russiske sikkerhedstjeneste, FSB.

Gleb fortæller, at to FSB-ansatte gik ud af bygningen, da Wagner-soldaterne havde omringet den. De ville lave en aftale.

- Hvad er der at lave en aftale om? Det her er vores by, fortalte Gleb dem.

- Og så aftalte vi ellers bare, at vi ville lade hinanden være i fred. De kom ud for at ryge engang imellem.

Prigozjin var imidlertid i gang med en større plan. Han ville vælte den russiske forsvarsledelse, særligt forsvarsminister Sergej Sjojgu og hærchef Valerij Gerasimov.

Mytteriet blev imidlertid afblæst, da den russiske præsident, Vladimir Putin, indgik en aftale med de oprørske soldater. Prigozjin skulle stoppe oprøret omgående, men fik til gengæld lov til at gå i eksil i nabolandet Belarus.