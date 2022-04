Nye sanktioner: 'På randen af sammenbrud'

Skyhøj inflation på 15 procent, mangel på alt fra iPhones, Ikea-møbler til madolie og millioner af mistede jobs.

Russerne kan i den grad mærke Vestens økonomiske sanktioner, og nu kommer der endnu flere sanktioner onsdag.

Jen Psaki, pressesekretær for Det Hvide Hus, annoncerede tirsdag aften, at USA kommer med nye sanktioner rettet mod Ruslands finansielle institutioner, statsejede virksomheder og embedsmænd.

Med nye skærpede sanktioner vil USA forhindre Rusland i at bruge aktiver på amerikanske konti. Målet er at dræne Rusland for den resterende beholdning af amerikanske dollars og skabe økonomisk usikkerhed for russiske virksomheder.

- Det, vi gør, og som vi allerede kan se ske, er, at det finansielle system i Rusland er tæt på sammenbruddets rand, siger Jen Psaki på pressemødet tirsdag.

Tidligere samme dag rapporterede flere medier, herunder The Wall Street Journal, at EU planlægger sanktioner mod præsident Vladimir Putins døtre Mariya Vorontsova og Katerina Tikhonova. Psaki bekræfter, at USA vil gøre det samme.

- Familiemedlemmer til embedsmænd vil blive inkluderet i de nye sanktioner, siger hun.

Den russiske økonomi er allerede hårdt presset af, at flere end 600 multinationale virksomheder har trukket sig ud af landet og har kostet hundredtusindvis af russere deres jobs.

I sidste måned fortalte Ruslands pressesekretær, Dmitri Peskov, ifølge statsmediet RIA, at antallet af tabte jobs 'forhåbentlig bliver færre end millioner'.

