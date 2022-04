Nye skræmmende billeder fra ukrainsk landsby

Ekstra Bladet advarer om voldsomme billeder

Verdens øjne hviler i øjeblikket på Kiev-forstaden Butja.

Byen, som er tilbage på ukrainske hænder, er i øjeblikket centrum for billeder, der angiveligt viser krigsforbrydelser begået af russiske tropper.

I de seneste dage er der offentliggjort billeder af lig, som er blevet bagbundet og skudt, massegrave og lig spredt i gaderne.

Nu viser nye optagelser fra nyhedsbureauet AP billeder af forkullede lig på en byggeplads i Kiev-forstaden nordvest for den ukrainske hovedstad.

- Det er forfærdeligt. I kan se seks lig lige her, og i det hus derovre kan du måske se tre lig, og i det hus ligger der nok ét lig. De blev skudt og brændt bagefter. Det er forfærdeligt, siger den ukrainske indenrigsminister, Denis Monastyrsky, mens han peger rundt på de forskellige huse, hvor ligene ligger.

Mangel på respekt at brænde lig

De seks brændte lig på byggepladsen i Butja er angiveligt endnu et bevis på de krigsforbrydelser, som russerne har begået under deres tilbagetrækning fra deres positioner rundt omkring den ukrainske hovedstad.

- Hvis billederne fra Butja og de satellitbilleder, som er blevet offentliggjort, står til troende, bliver det meget svært for russerne at benægte, at de har været i landsbyen, mens de her ting er sket, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militærforsker og ph.d. i folkeret, med speciale inden for krigens love hos Forsvarsakademiet.

Han tilføjer, at de nye billeder er mangel på respekt fra russisk side.

- Det er mangel på respekt at brænde lig af. Den personlige værdighed fortsætter efter døden, og lig skal behandles med respekt. I forhold til de efterladte betyder det også noget, om det er et forkullet lig, eller et genkendeligt lig de står over for, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Siden krigens start har flere ngo'er og internationale medier berettet om russiske soldater, der voldtager ukrainske kvinder under deres tilbagetrækning.

- Det virker, som om man forsøger at fjerne beviserne, når man begynder at brænde lig, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.