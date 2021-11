Nyt om corona-mysterium: Første patient identificeret

WHO formoder, at man har sporet det første tilfælde med corona blandt mennesker

Er dit barn smittet med corona, og er du tvunget til at tage ferie eller fri på anden vis for egen regning, så hører vi gerne fra dig.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Lige siden corona-pandemien begyndte at sprede sig fra Wuhan i Kina, har det været et mysterium, hvor sygdommen opstod.

De første meldinger lød på, at sygdommen udsprang fra et marked i millionbyen, og det bakker en rapport fra WHO (verdenssundhedsorganisationen red,) nu op om.

WHO's eksperter mener nemlig at have identificeret den første smittede med corona, også kaldet 'patient zero'.

'Patient zero' skulle være en kvindelig fiskesælger, der havde en bod på markedet. Det fastslår den seneste rapport fra WHO.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian.

Fra flagermus til mennesker

Kvinden, man formoder er den første smittede med corona, blev syg 11. december 2019.

Udbruddet på kødmarkedet understøtter teorien om, at coronavirus er blevet overført til mennesker fra flagermus via et andet dyr.

En anden teori har lydt på, at den coronavirus, der hærger over hele verden, skulle være lækket fra et laboratorium i den kinesiske millionby.

Dansker i spidsen for undersøgelse

Tilbage i januar 2021 sendte WHO flere eksperter til Wuhan for at undersøge pandemiens oprindelse.

Ekspertgruppen var ledet af danske Peter Ben Emaberek. Ekspertgruppen kunne dengang ikke konkludere den præcise oprindelse fra virussen, men man regnede med, at flagermus og Huanan-markedet spillede en vital rolle.

Peter Embarek fortalte dengang til TV 2, hvordan ekspertgruppen mødte modstand fra de kinesiske myndigheder.