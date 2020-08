Nyt om flystyrt: Missede landingsbanen grundet uvejr

Et fly fra Air India med 190 personer om bord blev påvirket af kraftig regn og voldsomme vindstød, inden det fredag forulykkede i lufthavnen ved byen Kozhikode i det sydvestlige Indien.

Det oplyser myndigheder lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

I alt har 18 personer mistet livet i forbindelse ulykken. 16 er alvorligt kvæstede.

Flyet fløj fra Dubai, hvor det skulle hente indere hjem, som var strandet i landet på grund af coronapandemien.

Det var tilsyneladende vejret og den dårlige sigtbarhed, der var skyld i styrtet. Flyets sorte boks og cockpittets stemmeoptager er lørdag blevet fundet.

Det oplyser en embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. Analyser af disse kan give større klarhed over, hvad der er sket op til og under ulykken.

Flyet missede landingsbanen ved landing og forulykkede. Billeder fra ulykkesstedet dagen derpå viser et fly, der er brækket over i to dele.

Blandt de dræbte er flyets to piloter.

Det er nærmest rent held, at flyet ikke brød i brand. Det ville have forårsaget langt flere dødsfald, lyder det fra en embedsmand fra beredskabet.

- Brændstof lækkede, så det var et mirakel, at flyet ikke brød i brand. Antallet af døde kunne være langt højere, siger han ifølge AFP.

34-årige Renjith Panangad var passager om bord. Han husker, at flyet ramte jorden, hvorefter alt blev sort.

- Efter styrtet åbnede nøddøren, og jeg fik på en eller anden måde hevet mig selv ud.

- Den forreste del af flyet var væk. Det var helt væk. Jeg ved ikke, hvordan jeg overlevede, men jeg er taknemmelig. Jeg er stadig rystet, siger han fra sin hospitalsseng til AFP.

Flyet - en Boeing 737 - var på vej fra Dubai og skulle lande i Kozhikode, der også er kendt under navnet Calicut.