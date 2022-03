Nyt ukrainsk frimærke: Fuckfinger til Rusland

Inden længe får Ukraine et nyt frimærke, hvor et russisk krigsskib får langefingeren

Man hader Rusland i Ukraine.

Inden for kort tid får Ukraine et spritnyt frimærke med et foto af en ukrainsk soldater, der giver en fuckfinger til et russisk krigsskib.

Det skriver den ukrainske viceudenrigsminister, Emine Dzepphar, på Twitter.

Frimærket er blevet valgt ved en afstemning og fik altså flest stemmer. Og billedet trækker tråde tilbage til starten af krigen.

Nærmere sagt på en ø vest for Krim-halvøen, hvor en gruppe ukrainske soldater nægtede at overgive sig til et russisk krigsskib.

I stedet havde soldaterne en klokkeklar besked til Rusland:

- Russian warship, go fuck yourself.

Og det er netop denne iskolde hilsen, som det ukrainske frimærke indeholder.

Rusland begyndte sin invasion af Ukraine 24. februar og den fortsætter stadig.

Sidenhen er massevis af ukrainske byer blevet bombet, og nu har Rusland kurs mod hovedstaden, Kiev.