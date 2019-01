Observatør: Adskillige er dræbt af eksplosion i Damaskus

En voldsom eksplosion nær et militært regeringskontor i den syriske hovedstad, Damaskus, har søndag dræbt og såret adskillige personer.

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr). Syrisk stats-tv skriver, at der øjensynligt er tale om en 'terrorhandling'.

- Eksplosionen skete nær en sikkerhedsafdeling i den sydlige del af byen. Der er nogle personer dræbt, og nogle er blevet såret. Vi kan ikke bekræfte det præcise antal lige nu, lyder det fra Sohr.

Sohr overvåger situationen i Syrien tæt fra Storbritannien via et netværk af kilder og aktivister i det krigshærgede land.

Det er uvist, om eksplosionen var forårsaget af en plantet bombe, eller om det var et selvmordsangreb. Det oplyser observatørgruppen.

Sohr oplyser i øvrigt, at der opstod skyderi umiddelbart efter eksplosionen.

Det var syrisk stats-tv, der i første omgang meldte om hændelsen nær en motorvej i den sydlige del af Damaskus. Siden da har mediet ikke givet yderligere detaljer om, hvad der skete.

Syrien befinder sig fortsat i en blodig krig. Den har indtil videre kostet mere end 360.000 personer livet, mens millioner er flygtet fra deres hjem.

Krigen begyndte i 2011 med protester mod præsident Bashar al-Assad.

Oprørere satte sig på flere dele af landet, og det samme gjorde den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Assads regering har siden da genvundet store dele af landet. Blandt andet takket være støtte fra Rusland. Assads styre kontrollerer i øjeblikket næsten to tredjedele af Syrien.

Det syriske regime overtog i maj sidste år en del af det sydlige Damaskus, som IS kontrollerede. Dermed fik Assad igen fuld kontrol over hovedstaden.

Chefen for Sohr, Rami Abdel Rahman, siger, at søndagens eksplosion er det første angreb i Damaskus i mere end et år.

Det seneste voldsomme angreb i hovedstaden var ifølge Sohr 14. december 2017.