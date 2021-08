Øjenvidne: Eksplosion skete blandt tusinder ved lufthavnen

Billeder af sårede, der køres væk i trillebøre. Afghanere, der med blod på tøjet går rundt i kaos og forvirring, mens ambulancer fragter de hårdest sårede til hospitaler.

Det er nogle af billederne fra den eksplosion, der torsdag ramte et område ved lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul, som kommer fra blandt andet det afghanske nyhedsbureau Tolo.

En afghansk mand, der befandt sig i udkanten af menneskemængden, fortæller til Tolo, at eksplosionen skete midt imellem tusindvis af mennesker.

Det underbygges af et andet øjenvidne, der fortæller til den amerikanske avis Wall Street Journal, at han så mange lemlæstede mennesker med blod i ansigtet og på kroppen, som blev hjulpet fra stedet.

Til nyhedsbureauet AFP beretter et anonymt vidne også, hvordan den ene eksplosion forårsagede stor kaos.

- Da folk hørte eksplosionen, var der total panik. Taliban begyndte at skyde i luften for at sprede menneskemængden ved porten, siger vidnet.

- Jeg så en mand haste afsted med en såret baby i armene.

Der lå mindst 30 livløse mennesker udenfor porten, og mindst 50 personer var såret, lyder det fra endnu et øjevinde, som det norske nyhedsbureau NTB har talt med.

- Det føltes som dommedag, siger en afghansk tolk, der ventede på at blive evakueret af de britiske styrker sammen med sin kone og børn, ifølge BBC.

Tusindvis af afghanere har på det seneste været samlet ved indgangene til lufthavnen i håb om at komme med et fly ud af landet, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban har taget magten i landet.

Øjenvidner siger ifølge flere medier, at der ser ud til at være adskillige dræbte eller sårede efter eksplosionerne ved Kabuls lufthavn.

Ifølge ubekræftede oplysninger var det en selvmordsbombe, der eksploderede ved en af indgangene til lufthavnen, Abbey-porten.

En anden eksplosion indtraf ved Baron Hotel, der ligger ved siden af lufthavnen.