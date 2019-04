Øjenvidne i Sri Lanka: Dansk familie mistede tre børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tre danske børn mistede angiveligt livet på et hotel under massakren i Sri Lanka påskedag.

'En dansk familie med tre børn. Forældrene overlevede, men de tre børn er tilsyneladende omkommet. Jeg har selv tre børn, så jeg ved nøjagtig, hvordan de har det lige nu', skriver Kieran Arasaratnam, som BBC desuden har interviewet, på Facebook.

Øjenvidnet er professor på Imperial College Business School i London og selv oprindeligt fra Sri Lanka, men har i 30 år boet i England.

Kieran Arasaratnam, som selv boede på Hotel Shangri-La, overlevede efter eget udsagn selv bombeangrebet takket være flere tilfældigheder.

Blandt andet fordi han havde glemt sit kreditkort. Derfor var han ikke som ellers planlagt i restauranten på hotellet, da eksplosionen skete.

Hotel Shangri-La betegnes som et luksushotel. Eksperter mener, at bomben har været tiltænkt de rigeste turister for at svække landet. Foto: Ritzau Scanpix

Kieran Arasaratnam opholdt sig på sit værelse, da han hørte noget, han beskriver som lyder af torden.

'Jeg begyndte at løbe fra 18. etage og ned. Det var først, da jeg nåede til 3. etage, at det gik op for mig, hvor slemt det stod til: Blod over det hele og børn, der blev båret væk. Total panik.'

Tre danskere dræbt i blodigt terrorangreb: Det ved vi indtil nu

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræftede tidligere søndag, at tre danskere er blevet dræbt i terrorangrebene.

Myndigheden ønsker ikke at uddybe over for Ekstra Bladet, hvorvidt der er tale om børn. Søndag aften meddeler man herfra, at hverken alder eller identitet på de omkomne vil blive oplyst til offentligheden.

Ekstra Bladet forsøger at komme i kontakt med Kieran Arasaratnam.