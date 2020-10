Øjenvidne i Tyrkiet: 'Alle har behov for at høre, at dem de elsker, er okay'

Alt begynder at ryste, billeder falder ned, hylder knækker af væggen og Amanda kan knapt nok holde sig stående på jorden.

- Først tænker jeg, at det måske er meget normalt, men da jeg hører gangene blive fyldt med løbende skridt, så ved jeg, at jeg skal se at komme ud, siger Amanda Broberg Jelle Karlsen

Amanda stod alene i sin kæreste og svigerforældres lejlighed, da jordskælvet indtraf.

Fire mennesker har indtil videre mistet livet til jordskælvet, men over seks bygninger er styrtet sammen, fortæller myndighederne.

Er du i Izmir? Følg de lokale myndigheders anvisninger. Kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter +45 33 92 11 12, hvis du har behov for rådgivning. Kilde: Udenrigsministeriet

En by i chok

Amanda myldrer ned på gaden sammen med alle andre i området. Gaderne bliver hurtigt fyldte.

Hun blev af familien bedt om at skynde sig hen til sin svigermors arbejde. Det hele er kaotisk og hendes kæreste sender et billede af sammenstyrtet bygning.

Han understreger, at hun skal skynde sig hen til svigermoren. Hun haster igennem bybilledet med sin pivende hund i snor.

- Alle snakker i telefon. De har nok behov for at høre, at dem de elsker, er okay, fortæller hun til Ekstra Bladet senere.

Hun har sat sig på en café med udsigt til havet. Her er ingen af de høje bygninger, men folk ringer stadig på livet løs, mens der er helikoptere på himlen.

- Jeg er stadig i chok, jeg kan godt mærke, at jeg har været helt oppe at ringe.

Dødstallet stiger: Mindst 14 dræbt ved skælv i Det Ægæiske Hav

Amanda har heldigvis ikke været i nærheden af en af de nedstyrtede bygninger. Foto: Anadolu Agency

Hjælpen er på vej

Izmir står ikke alene om katastrofen, hvor flere fronter melder, at hjælpen er på vej.

Præsident Erdogan udtaler sig officielt på twitter:

- 'Mine tanker går til alle ramt af jordskælvet i Izmir. Vi vil med alle statens midler støtte vores borgere, der er ramt af jordskælvet. Vi er i gang med det nødvendige arbejde i regionen sammen med alle relevante institutioner og ministerier,' skriver han.

Også Røde Kors har sendt hjælp mod Izmir.

- Vi har sendt nogle teams ud, så vi kan hjælpe så hurtigt som muligt, siger generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, til Ekstra Bladet.