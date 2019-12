Øjenvidner til vulkanudbrud: Lignede eksplosion fra helvede

Fisker Dan Harvey befandt sig på havet 30 kilometer fra øen White Island i New Zealand, da øens vulkanen gik i udbrud.

- White Island ryger ofte en lille smule, men så kunne vi se en mindre sprængning, og den tog til og blev bare større, og det lignede, at en eksplosion fra helvedet var under opsejling, siger han til den newzealandske tv-station TVNZ.

Følg Ekstra Bladets livedækning herunder

LIVE: Mindst fem person dræbt i vulkanudbrud

Vulkanudbruddet mandag eftermiddag lokal tid har kostet mindst fem personer livet, mens der befandt sig knap 50 mennesker nær øen på den nordlige østkyst i landet.

Et tocifret antal personer er fortsat savnet. Premierminister Jacinda Ardern rejser til området mandag aften lokal tid.

En person fragtes i ambulance til sygehuset. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Turister blandt de savnede

Ifølge mediet NZ Herald var en af de omkomne personer passager på et krydstogtskib, der mandag befandt sig i bugten Bay of Plenty, hvor White Island ligger.

De øvrige passagerer er rystede over udbruddet.

- Åh min Gud. Det er virkelig skræmmende og så, så forfærdeligt, siger australske Rachel Brown til NZ Herald.

Der er op til 27 savnede personer. Rederiet New Zealand Cruise (NZCA) har udtrykt sin bekymring for, at flere passagerer er omkommet.

- Vi vil gerne udtrykke vores inderlige bekymring over for passagererne og deres familier, siger administrerende hos NZCA direktør Kevin O'Sullivan til det newzealandsk medie.

Der bor ingen mennesker på White Island, men det er muligt for turister at besøge den.

Optagelser fra et kamera, som er monteret på vulkanøen, viser folk, der går mod vulkanen, lige før den går i udbrud.

Den amerikanske turist Michael Schade har lagt en video på Twitter af en enorm askesky, der står op fra øen. Videoen er optaget fra en båd på vej væk fra øen.

- Det er så svært at tro. Hele vores gruppe stod bogstaveligt talt ved kanten af det største krater, mindre end 30 minutter før den brød ud, skriver Michael Schade på Twitter.