Økonomisk kollaps truer: - Vesten vil blive ved

Mens Rusland mandag er erklæret officielt statsbankerot, kører Ukraine med et gigantisk månedligt underskud. Trods økonomier i frit fald vil krigen ikke blive afsluttet foreløbigt, lyder vurderingen fra to eksperter

Krige koster kisten.

Mens Ruslands økonomi ventes at skrumpe mellem 8 og 15 procent alene i år, kan den ukrainske stat notere et månedligt underskud på svimlende 30 milliarder kroner.

For at gøre ondt værre for Rusland er de mandag erklæret statsbankerot, da de har misset en rentebetaling til udenlandske investorer på 100 millioner dollars. Hverken et stort underskud eller en statsbankerot ser dog ud til at få konsekvenser for krigens udvikling.

Ingen effekt

Det har nemlig ikke synderlig stor effekt på Rusland, at man er blevet erklæret statsbankerot, mener Mathias Sproegel, seniorøkonom i Sydbank:

- Det er godt nok en officiel statsbankerot, fordi man ikke har betalt den her gæld til udlandet, men det er jo ikke en situation, hvor Rusland mangler pengene, så det her label, de har fået, er nærmere på grund af sanktionerne.

Netop sanktioner mod Rusland betyder, at landet ikke kan betale i rubler i blandt andet Vesten.

- Man kan så diskutere, om det ikke havde ramt den russiske økonomi hårdere, hvis man rent faktisk havde bedt dem betale pengene? På den korte bane har den her bankerot ikke nogen rigtig betydning, men det er jo stadig et skridt mod på lang sigt at afskærme Rusland fra de internationale finansielle markeder, og derved vil de også få sværere ved at finansiere deres krig, siger seniorøkonomen.

Mathias Sproegel forventer heller ikke, at Ukraines skrantende økonomi betyder, at de kaster håndklædet i ringen og overgiver sig.

- Ukraine har jo Vesten i ryggen, så jeg tror ikke, at man skal frygte, at de ikke kan finansiere deres hær i de kommende måneder. Vi stiller jo rigtig meget isenkram til rådighed for dem, siger han og fortsætter:

- Man skal også huske på, at den principielle forskel mellem en husholdning og en stat er, at en stats levetid er uendelig, så det er nemmere for en stat at håndtere et underskud, end det er i et husholdningsbudget. Det er klart, at der er større risiko, og de internationale låntagere til Ukraine forlanger nu en højere rente end før krigen. Men det er ikke en situation, som i Rusland, hvor vi ikke vil låne Ukraine penge.

Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, har mandag bedt lederne af verdens syv største økonomier om flere penge og våben. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Bliver ved

Den udlægning er ekspert i international politik ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen enig i.

- Det korte svar er, at ukrainerne kan blive ved, så længe Vesten synes, at det er en god ide. Det er os, der finansierer deres kamp, så spørgsmålet skal du egentlig rette til EU og Washington. Her har man dog meldt ret klart ud, at man bliver ved med at bakke ukrainerne op, så længe der er behov for det, siger han til Ekstra Bladet.

- Det ville også se mærkeligt ud, hvis vi trak tæppet væk økonomisk under dem nu, så jeg forventer egentlig, at Vesten vil blive ved med at finansiere krigen, så længe det er nødvendigt, uddyber han.

Store dele af Ruslands beholdning af dollars og euro ligger opbevaret i udlandet. Her har værtslandene i mange tilfælde valgt at indefryse midlerne, hvilket gør det svært for den russiske regering at bruge midlerne på at betale af på gælden.