Østrigs kansler om Putin: Han har sin egen krigslogik

Østrigs forbundskansler, Karl Nehammer, er overbevist om, at præsident Vladimir Putin tror, at Rusland vinder krigen i Ukraine.

Det siger forbundskansleren i et interview med den amerikanske tv-station NBC News lørdag.

Karl Nehammer besøgte mandag Putin i den russiske hovedstad, Moskva, som den første europæiske leder siden krigens begyndelse 24. februar.

Under samtalen fik Nehammer indtrykket af, at Putin har 'sin egen krigslogik', og at han ser krigen - som han kalder en specialoperation - som nødvendig.

- Han lever i sin egen verden, men jeg tror også, han ved, hvad der foregår i Ukraine, siger Nehammer i interviewet med NBC News lørdag.

Inden forbundskansleren ankom til Moskva, besøgte Nehammer byen Butja i Ukraine.

I byen uden for hovedstaden Kyiv har der været meldinger om, at hundredvis af civile er blevet dræbt, og der er fundet beviser på, at der er begået krigsforbrydelser fra russisk side.

I mandagens samtale konfronterede Nehammer den russiske præsident med det, han havde set i byen Butja.

Forbundskansleren siger videre, at 'det ikke var en venskabelig samtale', men at det var en meget direkte og hård samtale.

- Vi skal møde ham, og vi skal konfrontere ham med det, vi ser i Ukraine, siger Nehammer til NBC News.

I samtalen skulle Putin have indvilget i at samarbejde om en international undersøgelse, men han sagde også, at han ikke stolede på Vesten, siger den østrigske forbundskansler.

Kort efter mødet mandag sagde Nehammer, at han intet optimistisk indtryk havde efter samtalen med Putin.

Mødet mellem de ledere foregik i Putins officielle bolig lidt uden for Moskva.

Ifølge Nehammer talte de to ledere i omkring 75 minutter.

Østrig har generelt haft et tættere forhold til Rusland end mange andre lande i EU. Men det har ikke været tilfældet for nylig efter krigens udbrud.

Nehammer har udtrykt solidaritet med Ukraine og fordømt Ruslands formodede krigsforbrydelser under krigen.

Hans regering har også i lighed med andre EU-lande valgt at udvise russiske diplomater.