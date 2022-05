Officer: Rusland vinder krigen - 'Soldater bruges som kanonføde'

Selvom den russiske hær har kæmpet med store startvanskeligheder, vil de på længere sigt nedslide ukrainerne så meget, at de kommer til at overgive sig.

- Krigen minder med sine skyttegrave og faste forsvarsstillinger mere om Første Verdenskrig end krigen i Afghanistan. I den situation vinder artilleriet og kampvogne altid over manden. Og her har Rusland overhånden.

Det siger Jacob Skaarenborg, der er tidligere føringsofficer ved Forsvarets Efterretningstjeneste gennem 26 år.

I april annoncerede Rusland, at de ville fokusere på den østlige Donbas-region, der kun ligger få timers kørsel fra Rusland grænse.

Samtidig modtager Ukraine våben fra Vesten ved grænsen til Polen. De skal fragtes mere end 1000 kilometer, primært via landets jernbanenet.

- Mens russerne hurtigt kan få tilført nye våben og især ammunition, vil ukrainerne være nødt til at spare på ammunitionen for ikke at løbe tør. Det medfører en betydelig forskel i ildkraft i russernes favør. Den part, der kan påføre mest ildkraft over modstanderen, vinder.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Rusland bomber målrettet jernbanenettet og broer for at stoppe tilførslen af våben og ammunition til Ukraines styrker, skriver Reuters.

Ukraine mister motivationen

Ifølge Ukraines Præsident, Volodymyr Zelenskyj, dør op mod 100 ukrainske soldater dagligt i krigen.

Det kommer på sigt til at nedslide soldaternes kampvilje, mener Jacob Skaarenborg.

- Det russiske artilleri vil medføre betydelige ukrainske tab ved fronten, og de ukrainske soldater vil ikke kunne gøre andet end at grave sig dybere ned og vente. De vil se en masse artilleri, der kommer imod dem, og meget mindre der går den anden vej.

De russiske soldater kæmper ifølge Study of War, en amerikansk tænketank, der forsker i forsvar og krigsførsel, med så voldsom mangel på kampgejst, at de drikker store mængder alkohol og skyder egne køretøjer for at undgå frontlinjen.

- Ukrainernes moral er bedre end russernes, og det er fint, hvis man står mand mod mand. Men med den russiske overlegenhed i tunge våben kan de være nok så motiverede, uden det gør en forskel, siger Jacob Skaarenborg.

Nato-indblanding ville være selvmord

Joe Biden kalder Ukraines soldater for helte, Natos Jens Stoltenberg beundrer deres mod, og Mette Frederiksen beskriver Zelenskyj som en 'stolt leder af et modigt folk' på Facebook.

På trods af rosende ord har ingen af dem sendt soldater til kamp i Ukraine, ligesom Nato ikke efterkom Zelenskyjs bøn om et flyveforbud.

- Hvis Nato-soldater går i krig med Rusland, har vi balladen. Det ville betyde tredje verdenskrig, anvendelse af taktiske atomvåben og i sidste ende indsættelse af strategiske atomvåben. Det ville være selvmord, og derfor sker det ikke.



Skaarenborg mener, at Vestens strategi med våbenleveringer til Ukraine er at gøre så meget skade på Rusland, at de er ude af stand til at invadere andre lande.

- Var man sikker på en Ukrainsk sejr, var det en god idé. Men det er ikke tilfældet, og de ender i stedet med at dø som kanonføde i vores kamp mod Rusland, uden de selv får noget ud af det.