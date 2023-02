Ohio-indbyggere klager over udslæt: - Du kan ikke stole på dem

Indbyggerne i den lille amerikanske by East Palestine i delstaten Ohio er efterladt rådvilde, over to uger efter at en togafsporing medførte et udslip af farlige kemikalier i området.

Det skriver The Guardian.

Udslippet kan have forurenet den lille by i det østlige Ohio med en række yderst giftige kemikalier.

Myndighederne forsøger dog at forsikre borgerne om, at de ikke skal bekymre sig.

- Alle familier skal vide, at de er sikre, sagde Michael Regan, der er chef for miljøbeskyttelse, under et besøg i byen torsdag.

Alligevel er både hans og Ohio-guvernør Mike DeWines ord en ringe trøst.

Det fortæller indbyggeren Jami Cozza til The Guardian.

Hun var blandt de mange, som blev evakueret umiddelbart efter afsporingen af godstoget den 3. februar. Efter nogle dage fik hun at vide, at det var sikkert at vende hjem.

En kemisk lugt hænger dog fortsat i hendes lejlighed to og en halv uge efter ulykken. Det har nu fået selskabet Norfolk Southern, der ejer godstoget, til at tilbyde at betale for, at hun bliver genhuset.

Frygt for hendes sikkerhed, lyder begrundelsen.

Jami Cozza fortæller også, at de knap 5000 indbyggere i East Palestine har fået at vide af myndighederne, at det er sikkert at drikke vandet i vandhanerne. Omvendt bliver de samtidig rådet til at købe vand på flaske.

Desuden har mange indbyggere klaget over udslæt, efter at de har været i bad.

I første omgang fik indbyggerne at vide, at de kun havde stoffet vinylklorid at frygte, men siden er listen over farlige kemikalier, der er sluppet ud, vokset.

Ifølge The Guardian kan der gå flere måneder, før en komplet liste over udslippets kemikalier bliver offentliggjort.

Vinylklorid er kræftfremkaldende og farveløst.

Ifølge Jami Cozza synes hver dag at bringe nye modsigelser, og hver eneste oplysning fra myndighederne føles som om, at den rejser flere spørgsmål, end den besvarer, fortæller hun.

- Folk er vrede, men vi ved ikke, hvem vi skal være vrede på, fordi vi ikke får nok information, siger Jami Cozza til The Guardian.

- 'Luften er fin, men lad være med at gå udenfor. Dit vand er fint, men drik flaskevand.' Du kan ikke stole på dem, tilføjer hun.

Omkring 50 af de 141 vogne på godstoget fra Norfolk Southern blev afsporet og eksploderede i en ildkugle over East Palestine den 3. februar.

Nær ulykkesstedet og andre steder i byen hænger en potent kemisk lugt i luften. Indbyggere beskriver lugten som terpentin eller blegemiddel, der 'klæber til næsen' og efterlader en metallisk smag i munden.

De seneste dage er der desuden indløbet meldinger om døde kæledyr og ræve, ligesom at fugle er forsvundet fra området.

Der er ligeledes fundet døde fisk i åer og vandløb, der mange steder har et kemisk skær i overfladen.