Oklahomas Senat vedtager et stort set totalforbud mod abort

Senatet i den amerikanske delstat Oklahoma har torsdag stemt for et forbud mod abort. Tilfælde af incest, voldtægt eller en såkaldt medicinsk nødsituation er undtaget af forbuddet.

En medicinsk nødsituation kan eksempelvis være, hvis abort er nødvendigt for at redde morens liv.

Abortforbuddet mangler endnu Oklahomas guvernørs underskrift, før det kan træde i kraft.

Oklahomas guvernør har siden 2019 været republikaneren Kevin Stitt.

Senatets forbud er det andet abortforbud, der torsdag er blevet vedtaget i den amerikanske sydstat.

Tidligere torsdag vedtog Repræsentanternes Hus i Oklahoma et forbud mod abort efter seks ugers graviditet.

I begyndelsen af april besluttede de folkevalgte i Oklahoma desuden, at en person, som udfører en abort, kan blive straffet med op til ti års fængsel samt en bøde på op til 100.000 dollar. Det svarer til knap 710.000 danske kroner.

Også dette forslag mangler blot en underskrift fra guvernør Kevin Stitt, før loven kan træde i kraft til sommer, medmindre den bliver blokeret af en domstol.

Kevin Stitt har tidligere udvist støtte til strengere abortregler. Ifølge ABC News har han udtalt, at han vil underskrive alle love mod abort, der ender på hans skrivebord.

Udviklingen i Oklahoma sker i kølvandet på, at flere andre delstater under republikansk ledelse ligeledes har vedtaget stramme abortregler.

I Texas er stort set alle former for abort blevet forbudt efter sjette graviditetsuge. Derudover er abort heller ikke tilladt i tilfælde af voldtægt eller incest.

I Mississippi er der blevet vedtaget en lov, der forbyder abort efter 15. uge af graviditeten.

Den lov er nu indbragt for USA's højesteret, der skal tage stilling til, om Mississippi skal have lov til at beholde loven.

Delstaten har bedt de ni højesteretsdommere om at omgøre den såkaldte Roe mod Wade-afgørelse. Det er en skelsættende afgørelse fra 1973, der sikrer kvinders adgang til abort.

Hvis dommerne støtter Mississippis abortlov, vil den afgørelse underminere Roe mod Wade, der giver mulighed for abort frem til 23. graviditetsuge.