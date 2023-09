Oliebosser nægter skyld i svensk retssag om krigsforbrydelser i Sudan

To tidligere oliebosser i det svenske firma Lundin Oil - tidligere bestyrelsesformand Ian Lundin og direktør Alex Schneiter - nægter at have medvirket til krigsforbrydelser.

Det udtaler de tirsdag ved begyndelsen af en unik retssag i Stockholm, der efter planen skal udspille sig de næste to år.

Sagen har udspring i en aftale, som Lundin Oil indgik i det sydlige Sudan med det borgerkrigshærgede lands regering i 1997.

To år senere indledte Sudans militær med hjælp fra en regimetro milits en offensiv for at tage kontrol over området, lyder det fra anklager Henrik Attorps ifølge nyhedsbureauet TT.

Og fra 1999 til 2003 skal Lundin Oil-cheferne ifølge anklagen have gjort sig medskyldige i krigsforbrydelser, mens civile blev udsat for luftbombardementer og angreb fra landjorden.

Anklagen er, at de aftaler og krav, der blev stillet til Sudan, indebar, at militæret skulle skabe forudsætninger for, at Lundin Oil kunne operere i de oprørskontrollerede områder.

Kravene blev ifølge anklagerne stillet, mens cheferne havde viden om, at krigshandlingerne var et brud på folkeretten.

Retssagen, som begyndte tirsdag, er spektakulær, dels i sit omfang - den kommer til at vare frem til 2026 - og dels fordi anklagerne retter sig mod de tidligere chefer. Det skriver TT.

- Det har været en meget lang proces, siger 62-årige Ian Lundin ifølge TT i en udtalelse på engelsk til pressen ved tingsretten i Stockholm.

- Vi har haft denne sag hængende over os i 14 år, og i dag er første dag i retssagen. Det bliver en meget lang retssag, men vi ser frem til at forsvare os.

- Sudan har været plaget af interne konflikter i mange, mange år, men vi har aldrig haft noget med denne her konflikt at gøre.

Lundin kalder anklagerne mod ham og 61-årige Schneiter for 'usande' og 'vage'.

Mikael Ekman, som er ledende juridisk rådgiver i ngo'en Civil Rights Defenders, kalder over for nyhedsbureauet AFP sagen 'ekstremt betydningsfuld'.

- Det her handler om alvorlige internationale forbrydelser, og hvilket ansvar virksomhedsledere har, når de laver forretninger i konfliktramte lande, siger Ekman.

Lundin Oil har skiftet navn mange gange og solgte i 2022 størstedelen af sin forretning.

Sverige indledte en undersøgelse af sagen i 2010.